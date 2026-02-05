HAK-İŞ’in 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen “HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları” programının üçüncüsü Gaziantep’te gerçekleştirildi. Programda konuşan Arslan, ocak ayı enflasyon rakamlarının toplumun geniş kesimleri için bir alarm niteliği taşıdığını vurguladı.

Arslan, “Asgari ücret yüzde 27 artırıldı ancak daha ilk ayda bunun yüzde 5’i enflasyonla geri alındı. Zaten zor şartlarda yaşayan, asgari ücretle ya da biraz üzerinde çalışan vatandaşlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını herkesin görmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Enflasyon düşüyor ama hayat pahalılığı devam ediyor”

Dezenflasyon ve sıkı para politikası söylemlerinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini dile getiren Arslan, “Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Pazarda, markette, kirada yaşadığımız gerçekler ortada. Ocak ayı enflasyonu hepimiz için ciddi bir uyarıdır. Bu programı yürütenlerin oturup yeniden değerlendirme yapması gerekiyor. Aksi halde bu program duvara toslar” ifadelerini kullandı.

“Programlardaki aksamalar tereddüt yaratıyor”

TÜİK verileri ve hükümetin açıkladığı ekonomik programlara yönelik sahadaki güvensizliğe de dikkat çeken Arslan, ocak ayı enflasyonuna yönelik gerekçelerin kamuoyunu ikna etmediğini söyledi. “Her yıl farklı bir gerekçe sunuluyor. Bu sorunları sadece doğal olaylara bağlayarak çözemeyiz. Programlardaki aksamalar bizi de tereddüte düşürüyor” dedi.

“Emekliler asgari ücret seviyesine getirilmeli”

Emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin olumlu ancak yetersiz olduğunu ifade eden Arslan, “20 bin liraya çıkarılan maaşlar önemli bir adımdır ama yeterli değildir. Sahadayız ve her gittiğimiz yerde emekliler sorunlarını dile getiriyor. Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gelir dağılımında ciddi bir adaletsizlik yaşandığını savunan Arslan, “Bu ülkede dolar milyoneri sayısı hızla artarken milyonlarca insan 20 bin lirayla yaşamaya çalışıyor. Sorun kaynak sorunu değil, tercih ve paylaşım sorunudur” dedi.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden yapılandırılmalı”

Asgari ücret sürecine ilişkin eleştirilerinin karşılık bulmadığını dile getiren Arslan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut haliyle beklentileri karşılamıyor. Komisyonun yapısı değiştirilmeli, asgari ücret ortalama bir ücrete dönüşmüşken dar gelirlinin nefes almasını sağlayacak yeni düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz”

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Arslan, Türkiye’nin güvenliği için atılan adımları desteklediklerini belirterek, “Etrafımız ateş çemberi. Filistin’de, Lübnan’da, Suriye’de yaşananlar güvenliğin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Güvenlik yoksa hiçbir şey yok. Bu konuda atılan tüm adımları destekliyoruz” dedi.