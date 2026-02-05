ECB’den yapılan açıklamada, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanmasının beklendiği belirtilirken, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin görünüm üzerindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı. Düşük işsizlik oranı, güçlü özel sektör bilançoları ve artan savunma ile altyapı harcamalarının ekonomiyi desteklediği ifade edildi.

Faiz kararının ardından euro/dolar paritesi 1,179 seviyesinde yatay seyretti. Ekonomistler, euronun son dönemde dolar karşısında değer kazanmasının dezenflasyonist etki yaratarak enflasyonun hedefin altına inme riskini artırabileceğine dikkat çekti.

ECB yetkilileri, güçlü euronun fiyatlar üzerindeki etkisinin yakından izlendiğini belirtirken, para politikasında atılacak gelecek adımların ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceği mesajını verdi.