YD-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53, on iki aylık ortalamalara göre ise %28,90 yükseldi.

Sektörel Bazda Değişim

Aylık Değişim

  • Sanayinin iki sektörü:

    • Madencilik ve taş ocakçılığı: %3,20 artış

    • İmalat: %2,36 artış

  • Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri:

    • Ara malları: %2,50 artış

    • Dayanıklı tüketim malları: %2,13 artış

    • Dayanıksız tüketim malları: %2,81 artış

    • Enerji: %4,17 artış

    • Sermaye malları: %1,69 artış

TÜİK verileri, yurt dışına satılan ürünlerde fiyatların özellikle dayanıklı tüketim ve dayanıksız tüketim mallarında güçlü bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.