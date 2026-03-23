YD-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53, on iki aylık ortalamalara göre ise %28,90 yükseldi.
Sektörel Bazda Değişim
-
Sanayinin yıllık değişimleri:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %56,66 artış
-
İmalat: %35,20 artış
-
-
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri:
-
Ara malları: %32,95 artış
-
Dayanıklı tüketim malları: %45,18 artış
-
Dayanıksız tüketim malları: %43,44 artış
-
Enerji: %14,12 artış
-
Sermaye malları: %34,90 artış
-
Aylık Değişim
-
Sanayinin iki sektörü:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %3,20 artış
-
İmalat: %2,36 artış
-
-
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri:
-
Ara malları: %2,50 artış
-
Dayanıklı tüketim malları: %2,13 artış
-
Dayanıksız tüketim malları: %2,81 artış
-
Enerji: %4,17 artış
-
Sermaye malları: %1,69 artış
-
TÜİK verileri, yurt dışına satılan ürünlerde fiyatların özellikle dayanıklı tüketim ve dayanıksız tüketim mallarında güçlü bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.