YD-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53, on iki aylık ortalamalara göre ise %28,90 yükseldi.

Sektörel Bazda Değişim

Sanayinin yıllık değişimleri: Madencilik ve taş ocakçılığı: %56,66 artış İmalat: %35,20 artış

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri: Ara malları: %32,95 artış Dayanıklı tüketim malları: %45,18 artış Dayanıksız tüketim malları: %43,44 artış Enerji: %14,12 artış Sermaye malları: %34,90 artış



Aylık Değişim

Sanayinin iki sektörü: Madencilik ve taş ocakçılığı: %3,20 artış İmalat: %2,36 artış

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri: Ara malları: %2,50 artış Dayanıklı tüketim malları: %2,13 artış Dayanıksız tüketim malları: %2,81 artış Enerji: %4,17 artış Sermaye malları: %1,69 artış



TÜİK verileri, yurt dışına satılan ürünlerde fiyatların özellikle dayanıklı tüketim ve dayanıksız tüketim mallarında güçlü bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.