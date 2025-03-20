Sektörel Değişimler

YD-ÜFE’de en belirgin yıllık artışlar sanayi sektörlerinde yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 23,12’lik bir artış görülürken, imalat sektöründe ise yüzde 20,03 oranında bir artış kaydedildi.

Ana sanayi grupları bazında yapılan incelemede; ara mallarında yüzde 19,19, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,76, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 21,83 ve sermaye mallarında yüzde 22,47 oranında artışlar dikkat çekerken, enerjide ise daha düşük bir artış oranı olan yüzde 2,41 görüldü.

Aylık Değişim

Aylık bazda da benzer bir yükseliş trendi gözlemlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,42 artış yaşanırken, imalat sektöründe bu oran yüzde 2,03 oldu.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında ise; ara mallarında yüzde 2,32, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,78, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,88, enerjide yüzde 1,31 ve sermaye mallarında yüzde 1,81 artış kaydedildi.

Bu veriler, Türkiye'nin dış üretim fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdiğini ve özellikle sanayi sektörlerinde fiyat baskılarının devam ettiğini ortaya koyuyor.