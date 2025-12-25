İstihdam Teşviklerinde Yeni Dönem

ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlerin her bir sigortalı çalışan için yararlandığı aylık SGK İşveren Primi Desteği’nin güncellendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan, ilave istihdama yönelik teşviklerin artırıldığını vurguladı.

Bakan Işıkhan, kadınlar, gençler ve mesleki yeterlilik belgesi bulunan çalışanların istihdamını desteklemeye devam ettiklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“İşverenlerin belirli şartlara uygun olarak istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği’ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz.”

Destek 2026 Sonuna Kadar Sürecek

Uygulamanın süresine ilişkin de bilgi veren Işıkhan, teşvikin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda uzatıldığını belirterek, desteklerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceğini kaydetti.

Yeni düzenleme ile birlikte, işverenlerin istihdam maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın kalıcı şekilde artırılması hedefleniyor.