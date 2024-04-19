Merkez Bankası'ndan büyük zarar! Merkez Bankası'ndan büyük zarar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi için e-Devlet üzerinden yeni bir işlem başlattıklarını bildirdi.
Bakan Işıkhan, "Müracaatta bulunan vatandaşlarımız 'Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine' ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar daha ayrıntılı bilgiyi "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan" adresinden ulaşabilecek.