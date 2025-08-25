Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının güney illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde günün hava durumu ve en yüksek sıcaklıkları:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 28°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 34°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Erzurum: Az bulutlu ve açık, 30°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40°C

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ani heyelan riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.