Operasyonun Ayrıntıları:

Yapılan incelemelerde, Yunus Emre Enstitüsü eski yönetiminde yer alan bazı kişilerin ve şirket sahiplerinin, sahte fatura düzenleyerek yurtdışında savaş bölgelerine yapılmış gibi gösterilen harcamalar üzerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, aralarında destek daire başkanı ve çeşitli yöneticilerin de bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Başkanın Durumu:

Operasyon sırasında Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Ş.A.’nın da evine gidildiği, ancak adresinde bulunamadığı öğrenildi. Ş.A.’nın yakın çevresinin, kendisinin Almanya’da tedavi gördüğünü belirttiği, ancak kimi kaynaklarca yurtdışına kaçtığı iddialarının gündeme geldiği ifade edildi.

Sahte Fatura ve Haksız Kazanç İddiaları:

Ş.A.’nın Suriye’de savaş bölgesine yönelik harcamalar düzenlenmiş gibi sahte faturalar hazırlattığı, bu yöntemle bazı personel ve şirket sahipleriyle birlikte haksız kazanç sağladığı ileri sürüldü.

Gözaltı Süreci:

Gözaltına alınan 18 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanmak üzere 4 günlük bir gözaltı sürecine tabi tutulacak. Soruşturma devam ederken, şüphelilere yöneltilen suçlamaların detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.