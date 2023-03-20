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Yozgat’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
YOZGAT 20.03.2023, 09:43
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Akdağmadeni ilçesi Melikli köyü D-200 Karayolunda meydana geldi. Ali Ç. (47) idaresindeki Fiat marka 06 DJ 8385 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulanan Necati Ç. (41), İlkay Ç. (45), Esra Ç. (16) ve Salih Ç. (11) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.