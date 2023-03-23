Yozgat’ta öğrenciler göz taramasından geçiriliyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde öğrencilerin göz sağlığı taraması uzman hekimler tarafından yapılıyor. Sağlık taraması sonucunda göz ile alakalı sağlık problemine rastlanan öğrencilerin muayeneleri gerçekleştiriliyor.

Akdağmadeni Belediyesinin projelendirerek hayata geçirdiği, İlçe Kaymakamlığı, Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu, Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje ile ilçede tüm öğrenciler göz sağlığı taramasından geçerek sağlık problemine rastlanan öğrencilerin muayeneleri yapılacak. Proje ile 2 öğrencinin göz sağlığı taramasının yapılması hedefleniyor. Öğrenciler belirlenen takvime göre öğretmenleri eşliğinde Akdağmadeni Devlet Hastanesine getiriliyor ve sağlık taramaları bittikten sonra tekrar servislerle okullarına gönderiliyor.

2 bin öğrenciye ulaşılacak

Çocuklardaki göz sağlığı sorunlarının erken teşhisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Çocuklarımızda görme kusurları ağrıyla veya başka bir şekilde kendini sık belli etmediği için gözden

kaçabilir ve ilerleyen yaşlarda görme bozuklular oluşturabilir. Bu anlamda önleyici bir sağlık hizmeti olarak ilçemizde yaklaşık 2 bin çocuğumuzu Akdağmadeni Kaymakamlığı, Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu ve Akdağmadeni Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde detaylı göz taramalarını ve muayenelerini yapıyoruz. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Canleblebici hocamız büyük bir özveri ve gayretle çocuklarımızı tek tek en detaylı şekilde inceleyerek göz muayenelerini tamamlıyor. Bu süreçte çocuklarımızdaki kırma kusurları, göz kayması, göz tembelliği ve diğer görme bozuklukları varsa saptanıp erken teşhis yapılmış oluyor. Çok verimli ve bizler için önemli bir proje oldu. İnşallah çocuklarımızın muayeneleri tamamlandıktan sonra varsa göz bozuklukları tedavilerine erken yaşta başlanarak ilerleyen yaşlardaki olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız.” dedi.

Olumsuz bir durumda tedavilerine başlıyoruz

Projenin gerçekleşmesi ve öğrencilerin ayrıntılı şekilde göz muayenelerinin yapılmasında emek harcayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Canleblebici de yapılan muayeneler sonucunda çocuklarda görme bozukluğu tespit edildiği andan itibaren tedavilerine başlandığını belirtti. Canleblebici, “İlçemizde paydaş kurumlarımız ile birlikte ilkokul çocuklarımıza göz taraması programı başlattık. Bu programımız neticesinde çocukların görmeleri, detaylı refraksiyon muayeneleri ve göz arkası muayeneleri yapılmaktadır. Yapılan muayeneler sonucunda görme kaybı veya kusuru tespit ettiğimiz öğrencilerin hızlı bir şekilde tedavisine başlamaktayız. Kendi hastanemizde tedavi edemeyeceğimiz durumdaki çocuklarımızı da ilgili diğer hastanelere yönlendirmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Çok önemli bir adım attık

Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Suzan Tek Ayaz da, “Çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için kurumlarımız ile birlikte çok önemli bir adım attık. İlk aşamada çocuklarımızın göz muayenelerine başlayıp sonrasında diğer sağlık taramalarını yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte Belediye Başkanımız ve İlçe Kaymakamımızın desteği çok önemliydi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretleri ve Göz Hastalıkları Uzmanı Mehmet Hocamızın gönüllü olması bu projeyi tüm kurumlarımızla gerçekleştirmemizi sağladı.” ifadelerine yer verdi.