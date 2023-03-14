Yozgat’ta kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat’ta kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat’ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sorgun ilçesinde 7, Çekerek ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Yozgat il merkezinde de belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.