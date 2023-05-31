Yozgat’ta hayvan pazarları tedbir amacıyla kapatıldı

Yozgat’ta il genelindeki tüm hayvan pazarları şap hastalığı tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla 14 Haziran’a kadar kapatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre çevre illerde görülen ŞAP hastalığının yayılma eğiliminin göstermesi nedeniyle Kurban Bayramı öncesi, kent genelindeki tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar tedbir için kapatıldı.

Açıklamada il dışına kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı bildirildi.