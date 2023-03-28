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Yozgat’ta devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
YOZGAT’TA DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YOZGAT 28.03.2023, 17:52
Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Hasan Ö. idaresindeki 71 ACN 277 plakalı akaryakıt tankeri, Akpınar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan Hasan Ö. Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.