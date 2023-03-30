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Jandarma doğaya yem bıraktı
YOZGAT’TA JANDARMA EKİPLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BESLENMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTI.
YOZGAT 30.03.2023, 16:57
Yozgat’ta jandarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yoğun kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.