Jandarma doğaya yem bıraktı

Yozgat’ta jandarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yoğun kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.