Akdağmadeni’nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Akdağmadeni Öğretmenevi Toplantı Salonunda İlçe Kaymakamı Fatih Topuz başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hasan Basri Akyazı, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda Akdağmadeni İlçesinde seçim güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konuşuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, “Toplantımızda seçimlerde alınacak tedbirlerin yanı sıra halkımızın huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmalar görüşülerek son değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için bizler kadar özellikle siyasi partilerimize de çok büyük görev düştüğünü yetkililere ilettik. Yapılacak olan seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu seçimlerin karşılıklı sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yapılması temenni ediyorum” dedi.