YouTube, her gün yaklaşık 1 milyar saatlik izlenme ile 2,5 milyar kullanıcıya ve 51 milyon kanala ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, kullanıcıların gizliliği büyük önem taşıyor. Ancak bu açığın ortaya çıkması, kullanıcıları kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı savunmasız bırakabilir. Google, açığı tespit ettikten sonra kapatmayı başarsa da, bu durum kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Güvenlik açığı, araştırmacının Google hesap kimliğine (GAIA ID) erişebilmesiyle 15 Eylül 2024'te Google'a bildirildi. Araştırmacı, açığın kapanmasını sağlamak için toplamda 10 bin 633 dolar ödül aldı. Google, açığı hızla kapatmış olsa da, kullanıcı verilerinin sızdırılmasına yol açmayan bu tür açıkların, kullanıcıları dikkatli olmaya zorladığı belirtiliyor.