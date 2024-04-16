YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesini bir adım daha ileri taşıyarak mobil cihazlarda kullanılan üçüncü parti reklam engelleyici uygulamalara yönelik yeni politikalarını uygulamaya koydu.

Şirket, yaptığı güncellemeyle videolara üçüncü parti reklam engelleme uygulamalarıyla erişen kullanıcıların ara belleğe alma sorunlarıyla karşılaşabileceğini veya "Aşağıdaki içerik bu uygulamada mevcut değil" yazan bir hata mesajıyla karşılaşabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sene YouTube, kullanıcıları video izlerken reklam izlemeye veya YouTube Premium'a geçirmeye teşvik etmek için reklam engelleyicilere karşı savaş açmıştı. Reklam engelleyici kullanan kullanıcılara eklentiyi kapatmalarını söyleyen uyarıların ardından, bu tür eklentileri kullananlara site genelinde yavaşlatma uygulamaya başlanmıştı.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, YouTube artık politika değişikliğine giderek, üçüncü taraf uygulamaların reklamları engellemesine izin vermediğini çünkü bu durumun içerik üreticilerinin görüntüleme karşılığında ücret almasını engellediğini belirtiyor.

YouTube açıklamasında, "Üçüncü taraf uygulamaların API'mizi kullanmasına yalnızca API Hizmetleri Hizmet Şartlarımıza uymaları durumunda izin veriyoruz. Bu şartları ihlal eden bir uygulamayı tespit ettiğimizde platformumuzu, içerik üreticilerimizi ve izleyicilerimizi korumak için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerine yer verdi.