Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörlerde ise farklı yönelimler dikkat çekti; sanayi istihdamı daralırken inşaat ve hizmet sektörlerinde artışlar yaşandı.
Sanayi İstihdamı Azaldı, İnşaat ve Hizmet Sektörleri Büyüdü
Yıllık bazda istihdam endeksi:
-
Sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı
-
İnşaat sektöründe yüzde 7,4 arttı
-
Ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı
Çeyreklik bazda ise toplam istihdam endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Bu dönemde sanayi istihdamı yüzde 1 daralırken, inşaatta yüzde 2 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,7 artış yaşandı.
Çalışılan Saat Endeksi Yıllık Yüzde 0,6 Arttı
Çalışılan saat endeksi 2025 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi. Sektörel kırılım şöyle gerçekleşti:
-
Sanayi: %4,4 azalış
-
İnşaat: %6,5 artış
-
Ticaret-hizmet: %2,2 artış
Çeyreklik dönemde ise çalışılan saat endeksi toplamda %0,6 arttı.
Brüt Ücret-Maaş Endeksi Yıllık Bazda %40,3 Yükseldi
Ücretlerdeki yıllık artış dikkat çekici düzeyde oldu. Brüt ücret-maaş endeksi toplamda yüzde 40,3 arttı. Alt sektörlerdeki yıllık artış oranları:
-
Sanayi: %34,5
-
İnşaat: %44,4
-
Ticaret-hizmet: %43,5
Çeyreklik bazda toplam ücret endeksi %6,5 artarken, hizmet sektörü yüzde 7,3’lük artışla ilk sırada yer aldı.
Saatlik İşgücü Maliyeti Yıllık %39,4 Arttı
Saatlik işgücü maliyeti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %39,4 yükseldi. Sektörel değişimler:
-
Sanayi: %40,1
-
İnşaat: %36,5
-
Ticaret-hizmet: %40,6
Çeyreklik artış ise toplamda %5,8 olarak kaydedildi.
Saatlik Kazanç ve Kazanç Dışı Maliyetlerde Güçlü Artış
Saatlik kazanç endeksi yıllık bazda %39,4, kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise %39,1 arttı.
Çeyreklik dönemde:
-
Saatlik kazanç: %5,8
-
Kazanç dışı işgücü maliyeti: %5,4
artış gösterdi.