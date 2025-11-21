Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörlerde ise farklı yönelimler dikkat çekti; sanayi istihdamı daralırken inşaat ve hizmet sektörlerinde artışlar yaşandı.

Sanayi İstihdamı Azaldı, İnşaat ve Hizmet Sektörleri Büyüdü

Yıllık bazda istihdam endeksi:

Sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı

İnşaat sektöründe yüzde 7,4 arttı

İnşaat sektöründe yüzde 7,4 arttı

Ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı

Çeyreklik bazda ise toplam istihdam endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Bu dönemde sanayi istihdamı yüzde 1 daralırken, inşaatta yüzde 2 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,7 artış yaşandı.

Çalışılan Saat Endeksi Yıllık Yüzde 0,6 Arttı

Çalışılan saat endeksi 2025 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi. Sektörel kırılım şöyle gerçekleşti:

Sanayi: %4,4 azalış

İnşaat: %6,5 artış

Ticaret-hizmet: %2,2 artış

Çeyreklik dönemde ise çalışılan saat endeksi toplamda %0,6 arttı.

Brüt Ücret-Maaş Endeksi Yıllık Bazda %40,3 Yükseldi

Ücretlerdeki yıllık artış dikkat çekici düzeyde oldu. Brüt ücret-maaş endeksi toplamda yüzde 40,3 arttı. Alt sektörlerdeki yıllık artış oranları:

Sanayi: %34,5

İnşaat: %44,4

Ticaret-hizmet: %43,5

Çeyreklik bazda toplam ücret endeksi %6,5 artarken, hizmet sektörü yüzde 7,3’lük artışla ilk sırada yer aldı.

Saatlik İşgücü Maliyeti Yıllık %39,4 Arttı

Saatlik işgücü maliyeti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %39,4 yükseldi. Sektörel değişimler:

Sanayi: %40,1

İnşaat: %36,5

Ticaret-hizmet: %40,6

Çeyreklik artış ise toplamda %5,8 olarak kaydedildi.

Saatlik Kazanç ve Kazanç Dışı Maliyetlerde Güçlü Artış

Saatlik kazanç endeksi yıllık bazda %39,4, kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise %39,1 arttı.

Çeyreklik dönemde:

Saatlik kazanç: %5,8

Kazanç dışı işgücü maliyeti: %5,4

artış gösterdi.