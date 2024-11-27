Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve bayilerden satın alabilirler.



Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.



Toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri