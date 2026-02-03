Ağır ticari araç sektörünün lider markalarından Ford Trucks, Türkiye’nin köklü lojistik firmalarından Mars Logistics’e 158 adet Yeni F-MAX teslim ederek sektördeki güçlü iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu yüksek adetli teslimat, Mars Logistics’in operasyonel gücünü artırırken Ford Trucks’ın ağır ticari araç segmentindeki güvenilirliğini ve yüksek adetli filo teslimat iddiasını bir kez daha vurguladı. Söz konusu teslimat ile Mars Logistics’in lojistik süreçlerinde verimlilik sağlaması ve iki marka arasındaki uzun vadeli stratejik ortaklığın güçlenmesi hedefleniyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen teslimat törenine Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Haydar Yenigün, Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Trucks Türkiye Direktörü Özenç Kırandi, Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Direktörü Onur Sarıkaya, Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, Mars Logistics Filo Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt, Mars Logistics İş Geliştirme, Planlama ve Fiyatlandırmadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Önder Başboğa, Mars Logistics Filo Yatırım ve Bakım Onarım Koordinatörü Kerem Karaduman, Çetaş Otomotiv Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeynal Taşar ve Çetaş Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Orhun Özkan katıldı.

Teslimat töreninde Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı: “Ford Trucks olarak, Mars Logistics gibi sektörün vizyoner markalarıyla gerçekleştirdiğimiz projeler bizim için büyük önem taşıyor. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 158 adet Yeni F-MAX, Ford Trucks’ın ağır ticari segmentteki güçlü konumunun ve yüksek adetli filo taleplerine yanıt verme kapasitesinin de göstergesi. Mühendisliğimizin gururu olan F-MAX araçlarımızla, Mars Logistics’in operasyonel gücüne güç katmaktan ve lojistik süreçlerinde verimlilik sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İki marka arasındaki bu güçlü iş birliğini, gelecekte de büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Mars Logistics Filo Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt ise teslimat töreninde; ‘’Mars Logistics olarak kurulduğumuz günden beri güvenilirliğimizi korumaya, hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye ve doğru iş ortakları ile çalışmaya özen gösteriyoruz. Filomuzu büyütürken her zaman Ford Trucks gibi sektörün en iyi ve en güvenilir firmaları ile çalışıyoruz. Ford Trucks, üstün mühendisliği ve geliştirdiği yenilikçi teknolojiler sayesinde her yeni modelinde daha dayanıklı, daha yüksek performanslı, daha tasarruflu ve daha düşük emisyonlu araçlar üretiyor. Biz de bu sayede filomuzu daha çevreci araçlarla yenilerken aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz. Ford Trucks ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimizin güçlenerek sürmesini diliyoruz.’’ dedi.

Ford Trucks F-MAX: Güç, Verimlilik ve Konforun Buluşma Noktası

Ford Trucks’ın ağır ticari araç segmentindeki referans modeli Yeni F-MAX, kabin tasarımının yanı sıra birçok üst düzey güvenlik ve konfor özelliğiyle donatıldı. Ağır yüklerde bile yüksek performansı en ekonomik koşullarla buluşturarak uzun yolun ustaları için vazgeçilmez bir yol arkadaşı sunan Yeni F-MAX, yüzde 11’e varan yakıt tasarrufu sağlayan yüksek performanslı yeni jenerasyon motoruyla ağır ticari araç segmentinde standartları yeniden tanımlarken aerodinamik tasarımı, ileri sürücü destek sistemleri ve yüksek performanslı, güçlü motoruyla segmentinde fark yaratıyor. Yeni Ford F-MAX; kullanıcısına performans, verimlilik ve konforu bir arada sunuyor.