Verilere göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL’ye ulaştı. Bu çarpıcı artış, ekonomik dalgalanmalara rağmen iç turizmdeki hareketliliği gözler önüne serdi.

10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 10 milyon 750 bin kişi en az bir gecelik seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı ise yüzde 28,4’lük artışla 12 milyon 653 bine yükseldi. Yerli turistler bu dönemde 85 milyon 317 bin geceleme gerçekleştirdi. Ortalama geceleme süresi ise 6,7 gece olarak kaydedildi.

Kişisel harcamalar toplam harcamanın yüzde 93,5’ini oluşturdu

Seyahat harcamalarının 71 milyar 457 milyon 499 bin TL’lik kısmı kişisel harcamalardan oluşurken, 4 milyar 971 milyon 791 bin TL’si ise paket tur harcamalarına ayrıldı. Seyahat başına ortalama harcama 6 bin 40 TL olarak gerçekleşti.

Yeme içme ve ulaşım harcamaları zirvede

Toplam seyahat harcamalarının içeriğine bakıldığında yüzde 32 ile en büyük payı yeme-içme harcamaları alırken, onu yüzde 28,4 ile ulaşım ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yeme-içmede yüzde 62,5, ulaştırmada yüzde 66,3 ve konaklamada yüzde 66,7 oranında artış yaşandı.

Seyahatlerin çoğu yakın ziyaretleri için yapıldı

Yerli turistlerin seyahate çıkış nedenlerinde başı yüzde 71,3 ile "akraba veya arkadaş ziyareti" çekti. Bu oran, geleneksel aile bağlarının ve sosyal ilişkilerin seyahat tercihlerinde hala belirleyici olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 19,6 ile “gezi, eğlence, tatil” yer alırken, yüzde 5 ile “sağlık” üçüncü sırada yer aldı.

Konaklamada tercihler değişmedi: İlk sırada yine akraba-arkadaş evi

Seyahat edenler konaklama tercihlerinde büyük oranda yakınlarının evlerini tercih etti. 67 milyon 654 bin geceleme “arkadaş veya akraba evi”nde yapılırken, 8 milyon 836 bin geceleme kendi evlerinde ve 4 milyon 976 bin geceleme ise otellerde gerçekleşti.

İlk çeyrek verileri, iç turizmdeki canlanmanın sürdüğünü ve yerli turistin seyahat alışkanlıklarında geleneksel kalıpların büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor. Öte yandan, harcama kalemlerindeki artış, turizmin ekonomideki ağırlığının da her geçen gün arttığını gözler önüne seriyor.