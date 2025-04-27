Honda’nın şehir içi kullanım için tasarlanmış, kompakt boyutları ve ikonik tasarımıyla dikkat çeken mini motosiklet modeli Monkey, EURO5+ uyumlu motoru ve yeni renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Retro tarzı ve modern teknolojisiyle hem genç kullanıcıları hem de nostalji tutkunlarını cezbeden Monkey, Honda’nın efsanevi mini motosiklet geleneğini günümüze taşımaya devam ediyor.



Klasik Monkey tasarımını sürdüren model, parlak 5,6 litre kapasiteli yakıt deposunun üzerinde Honda mirasının simgesi olan kanat tasarımlı Honda logosunu taşıyor. Klasik görünüme rağmen teknolojik donanım özellikleri sunan modelde, yuvarlak tasarıma sahip tamamen dijital LCD hız göstergesi bulunuyor. Motosiklet çalıştırıldığında hız göstergesi eğlenceli bir şekilde animasyonla yanıp sönerken; kilometre sayaçları ve yakıt göstergesi panelde yer alıyor. Monkey’nin tüm aydınlatma öğelerinde LED teknolojisi kullanılırken; kalabalık otoparklarda motosikleti bulmayı kolaylaştırmak için anahtar üzerindeki düğmeye basıldığında motosikletin ışıkları yanıp sönüyor.



Eğlenceli bir sürüş için tasarlanan Monkey’nin 124 cc hacimli motoru, 6.750 d/d'de 6,9 kW maksimum güç ve 5.500 d/d'de 10,7 Nm maksimum tork üretiyor. Esnek bir sürüş performansı sunan modelin önceki jenerasyondaki motor özellikleri korunurken; revize edilen ECU ayarları, güncellenen katalizör ve ek O2 sensörü sayesinde EURO5+ uyumlu olarak satışa sunuldu. 5 ileri şanzıman, uzun mesafelerde vites oranlarını dağıtarak daha rahat bir sürüş sağlıyor. Maksimum hız 91 km/s ulaşan Monkey’nin manuel vites kullanımı sayesinde tam boyutlu bir motosiklet deneyimi sunarken; 1,5 litre/100 km (WMTC modu) ile kullanıcı dostu bir yakıt tüketimine ulaşıyor.



Monkey’nin küçük gövdesi, düşük hız dengesi, 12 inç jantları sıkışık trafikte kıvrak manevralara uyum sağlayarak sürüş kolaylığı sağlıyor. Monkey'in çelik omurga tipi iskeleti, rijitlik ve esneklik arasında denge sağlayarak farklı sürüş koşullarına rahatlıkla uyumlanıyor. Monkey’de önde 220 mm tek ve arkada 190 mm tek disk, güvenli fren performansı sağlarken; sert fren manevralarında da arka tekerin havalanmasını azaltmak üzere IMU tabanlı ABS yer alıyor. Retro tasarımı, modern renkleri ve eğlenceli sürüşüyle yıllara meydan okuyan Honda Monkey; yeni kırmızı, sarı ve gri renk seçenekleri ile 227 TL fiyatıyla 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Honda Motosiklet bayilerinde yerini aldı.