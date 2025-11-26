Bakan Güler, 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı nedeniyle ordudan ihraç edilmediğini belirtti. CHP’li milletvekillerinin, tören sonrası soruşturma başlatılan ve ordudan çıkarılan teğmenler hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Güler, teğmenlerin slogan atmalarının ve kılıç çekmelerinin herhangi bir ihraç gerekçesi oluşturmadığını vurguladı.

Güler, törende yaşanan bazı tartışmalı anlara da değinerek, birinci olan kız teğmenin mikrofon başına geçip ailelerden tören alanını terk etmelerini istemesinin, törenin düzeni açısından soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti. Bakan, “Tören sona erdiği anda aileler çocuklarına sarılmak için alana girmişti. Bu vaziyette bir teğmenin mikrofon başına geçerek böyle bir talepte bulunması, doğal olarak tartışma yarattı” dedi.