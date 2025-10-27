Trafik Cezaları Neden Ertelendi?

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan trafik cezalarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, yoğun meclis gündemi nedeniyle rafa kaldırıldı. Yetkililer, teklifin önümüzdeki günlerde bütçe müzakereleri bittikten sonra tekrar gündeme alınacağını belirtiyor. Bu erteleme, trafikteki tehlikeli ihlallere yönelik sert önlemleri merakla bekleyen vatandaşlar arasında karışık tepkilere yol açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin trafikte "sıfır tolerans" politikasını güçlendireceğini vurgulamıştı. Tasarı, hız sınırlarını aşan, makas atan ve acil araçlara yol vermeyen sürücülere caydırıcı cezalar getiriyordu. Ancak teklifin askıya alınmasıyla, bu kuralların yürürlüğe girmesi ertelendi.

Yeni Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak?

Tasarıda yer alan başlıca düzenlemeler, trafikteki en yaygın ihlallere odaklanıyor. İşte öne çıkan maddeler: