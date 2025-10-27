Trafik Cezaları Neden Ertelendi?
Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan trafik cezalarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, yoğun meclis gündemi nedeniyle rafa kaldırıldı. Yetkililer, teklifin önümüzdeki günlerde bütçe müzakereleri bittikten sonra tekrar gündeme alınacağını belirtiyor. Bu erteleme, trafikteki tehlikeli ihlallere yönelik sert önlemleri merakla bekleyen vatandaşlar arasında karışık tepkilere yol açtı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin trafikte "sıfır tolerans" politikasını güçlendireceğini vurgulamıştı. Tasarı, hız sınırlarını aşan, makas atan ve acil araçlara yol vermeyen sürücülere caydırıcı cezalar getiriyordu. Ancak teklifin askıya alınmasıyla, bu kuralların yürürlüğe girmesi ertelendi.
Yeni Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak?
Tasarıda yer alan başlıca düzenlemeler, trafikteki en yaygın ihlallere odaklanıyor. İşte öne çıkan maddeler:
- Hız İhlalleri ve Ehliyet İptali: Okul ve hastane önlerindeki 30 km/s hız limitini aşan sürücülere ağır yaptırımlar öngörülüyor. Örneğin, 76 km/s hızla geçenlere 30 gün, 86 km/s ile 60 gün, 96 km/s ile ise 90 gün ehliyet iptali uygulanacaktı.
- Tekrarlanan Hız Suçları: Bir yıl içinde 5 kez hız cezası alan sürücüler, zorunlu olarak psikiyatri uzmanına sevk edilecek. Bu madde, kronik hız tutkunlarını tedavi altına almayı amaçlıyor.
- Makas Atma Cezası: Yerleşim yerlerinde makas atanlara 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyet iptali getiriliyordu. Bu ihlal, kazaların en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor.
- Ters Yönde Sürüş: Tek yönlü yollarda ters yöne girenlere 10 bin TL, bölünmüş yollarda 20 bin TL ve otoyollarda 90 bin TL ceza ile 60 gün ehliyete el koyma cezası öngörülüyordu.
- Konvoy ve Yol Kapatma: Düğün konvoylarında yol kapatanlara 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali; köprü, tünel veya viyadüklerde yapılan kapamalara ise 180 bin TL para cezası, 120 gün ehliyete el koyma ve araç trafikten men cezası uygulanacaktı.
- Acil Araçlara Yol Vermeme: Ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere 46 bin TL ceza, 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali getiriliyordu. Ayrıca, 5 yıl içinde 2 kez bu ihlali yapanların ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecekti.