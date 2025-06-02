Renault Trucks, bu yılki festival kapsamında T, T High, C, K ve D serisi araçlarını kullanıcılarla buluşturdu. Festival boyunca filo yöneticileri ve sürücüler, yeni araçların teknoloji, güvenlik, konfor ve kârlılıkta sunduğu avantajları deneyimleme fırsatı buldu. Her etkinlik noktası; teknik güncellemeler, deneyim paylaşımı ve birebir uzman görüşmeleri açısından sektör profesyonelleri için önemli bir buluşma alanına dönüştü.

Sebastien Delepine: “Her zaman sahada, kullanıcılarımıza yakın olmaktan yanayız.”

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, etkinliğin kapanışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Renault Trucks FEST, bu yıl da taşımacılık sektöründen önemli bir katılım sağladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki profesyonellerle birebir temas kurma fırsatı yakaladığımız bu etkinlik, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını sahada dinleyip onlarla sürdürülebilir ilişkilerimizi geliştirmemize olanak tanıdı. Sektör profesyonelleriyle birlikte görüş paylaştığımız canlı bir platform haline geldi. Bizlere ulaşan geri bildirimler ise sahada kullanıcılarımıza yakın olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Bu başarıda emeği geçen başta değerli bayilerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.”

Teknolojide Odak Noktası: Turbo Compound

Festivalin öne çıkan teknolojilerinden biri olan Turbo Compound, yüksek tork ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak dikkat çekti. Bu teknoloji sayesinde araçlar, manevra kabiliyetinden veya ticari hızdan ödün vermeden, daha düşük motor devrinde daha yüksek performans sunarken, aynı zamanda yakıt tasarrufu ve düşük CO₂ emisyonu sağlıyor. Özellikle uzun yol taşımacılığında, sabit hızlarda vites değiştirmeye gerek kalmadan sürüş yapılabilmesi, sürücülere hem konfor hem de verimlilik kazandırıyor.

Deneyim, Teknoloji ve Eğlence Bir Aradaydı

Festival alanlarında düzenlenen aktiviteler, teknik bir paylaşımın yanı sıra keyifli bir deneyim ortamı da sundu. Renault Trucks uzmanlarıyla birebir sohbetler, interaktif oyunlar ve sürpriz ödüller, taşımacılık profesyonellerine dolu dolu bir festival deneyimi yaşattı.

Etkinliklerde ayrıca sürdürülebilir taşımacılık, filo verimliliği, ekonomik sürüş teknikleri ve yeni nesil araç teknolojileri gibi konular da gündeme getirildi. Katılımcılar, hem mevcut filo yapılarını optimize etmeye yönelik bilgiler edindi hem de sektördeki son gelişmeleri doğrudan yerinde takip etme fırsatı buldu.