Yeni Dailyler, sürüşü konforlu hale getirmek, mükemmel, daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak, müşterinin iş verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için tasarlanmış özellikleriyle sıra dışı hizmet dünyasının kapılarını açıyor.

Kendi DNA'sına sadık kalan Daily, sürücü odaklı, kabin içi ve araç içi teknolojinin önemli ölçüde geliştirilmiş ergonomisiyle rakiplerinden sıyrılıyor. Tüm ürün yelpazesinde filo sahiplerinin favorisi ve sürücüler için sevilen bir simge haline getirecek yeni bağlanabilirlik özellikliyle hizmette sınır tanımıyor.

Taşıma kapasitesini artırman çözüm odaklı yaklaşan IVECO, şimdi isteğe bağlı olarak sunulan kademeli sertliğe sahip yeni bir arka yaprak yaylı süspansiyon sunuyor. Dailyler, aracın çift kanatlı süspansiyonla karşılaştırılabilir bir performansla daha ağır yükleri taşıma imkânı sunuyor.

Yeni Daily'nin elektrikli ve biyo-CNG versiyonları da mevcut. Müşterilerin sürdürülebilir geçişlerine yardımcı olmak için eksiksiz mobilite çözümlerini de sunuyor.

Kabin içi özellikler üstün bir sürücü deneyimi sunar

Daily, sürücünün hayatını daha konforlu hale getirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunuyor. Geniş açık saklama bölmelerine sahip yeni gösterge paneli, eşyaları düzenlemeyi ve ihtiyaç duydukları her şeyi kolayca erişilebilecek bir yerde tutmayı kolaylaştırıyor. Mobil cihazlar için özel alanlar, yeni USB tip A+C modülleri ve yeni kablosuz şarj cihazı ile şarjlarının bitmesi konusunda endişeleri ortadan kaldırıyor.

Öne çıkan bir özellik ise, tüm ürün yelpazesinde standart olan yeni 10,25 inç yapılandırılabilir tam dijital gösterge paneli. Önemli araç bilgileri, büyük yazı tipi boyutlarıyla geniş ekranda net bir şekilde görüntüleniyor. Üç ekran düzeni mevcut ve sürücü, kumanda kolu düğmesini kullanarak tercih ettiği yapılandırmayı kolaylıkla seçebiliyor.

10 inç renkli ekrana sahip yeni bilgi-eğlence sistemi, gösterge panelinin orta bölümüne entegre edildi ve sürücünün araç içi deneyimini geliştirecek yeni özellikler sunuyor. Mobil cihaz yansıtmasıyla, ekrandan uygulamalarına erişmelerine olanak tanıyor. Işıklar, pencereler ve klima gibi kabin içi özellikler, artık sisteme entegre edilmiş durumda.

Sürüş sırasında, sürücü Hi-Matic şanzımanın mutlak sürüş keyfinin tadını çıkaracak, şanzımanın durumunu anlamayı kolaylaştıran Güç ve Eko ayarı için güç seçicili yeni çift sabit konumlu çok fonksiyonlu kol ile bu keyif daha da gelişecektir.

Standart park sensörlerine ek kabin ve kamyonet için opsiyonel olarak sunulan dinamik çizgilere sahip geri görüş kamerası, arka tarafın net bir şekilde görülmesini sağlayarak geri manevraları daha güvenli ve basit hale getiriyor. Ayrıca, direksiyon simidi üzerindeki kontroller, mobil yansıtma gibi temel özellikleri alternatifi olan Dailyler, yeni 7 inç dokunmatik ekranlı radyo ile de satışa sunuluyor.

Gelişmiş dijital özellikler daha fazla üretkenlik ve verimlilik sağlar

Kapıdan kapıya teslimatlar, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ile daha hızlı yapılabilir. Daily, tamamen eller serbest kapı kilitleme ve kilit açma özelliğine sahip piyasadaki tek hafif ticari araçtır.

Yeni araçlar yazılım güncellemeleri için bayiyi ziyaret etme ihtiyacını ortadan kaldıran ve zamandan tasarruf sağlayan Kablosuz güncellemeleri de içeriyor. Günlük sistem durumu verilerine dayalı proaktif arıza yönetimi, müşterinin servis ziyaretlerini daha verimli bir şekilde planlamasına yardımcı oluyor. IVECO İşletim Süresi İzleme ve Yönetimi, olası plansız duraksamaları planlı duraksamalara dönüştürebiliyor.

Yeni Daily, her alanda güvenlik sağlamak için daha da ileri gidiyor

Yeni ADAS ve Seviye 2 Otonom Sürüş özellikleri, stressiz bir sürüş deneyimi sağlar ve Savunmasız Yol Kullanıcıları için koruma ile yasal gerekliliklerin ötesine geçerek aracın içinde ve çevresinde güvenliği artırır. Direksiyon başında geçirilen uzun ve yorucu yolculuk, trafik akışını otomatik olarak takip eden yeni Trafik Sıkışıklığı Asistanı ile azaltılacak. Gelişmiş Şerit Merkezleme aracı yönlendirir, şeridin ortasında tutar. Ayrıca Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici öndeki araçla güvenlik mesafesini korur, durduğunda durur. Akıllı Hız Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma Güvenlik Uyarıları sayesinde sürücü, güvenli ve stressiz bir şekilde sürüş yaparak hız sınırını ayarlayabilir.

Sürücü güvenliği, Savunmasız Yol Kullanıcılarını da koruyan AEBS ve Şehir Freni ve çarpışmayı önlemek için dönerken freni otomatik olarak etkinleştiren yeni Dönüş Yardımı işlevi ile artırıldı.

Kör Nokta Uyarısı, şerit değiştirirken kör noktaya bir araç yaklaşıyorsa sürücüyü uyarır. Kenara bir bisikletli yaklaştığında uyarı veren Kör Nokta Uyarı Bilgi Sistemi ve araçlar ve aracın etrafındaki engeller hakkında bilgi verir. Sürücünün geri geri gitmesine yardımcı olan ve gerekirse otomatik fren yapan Arka Çapraz Trafik Frenlemesi ile şehir içi manevralar daha güvenli ve rahat olur. Araçtan ayrılmaya hazırlanırken, Kapı Açma Uyarısı, bir araç veya bisikletli yaklaştığında sürücüyü uyararak şehir içi ortamda güvenliği artırır.

Daily ayrıca, GSR B gereksinimlerini karşılayan yeni pasif güvenlik özellikleri sunar ve 3,5 ton kategorisinde yeni GSR standartlarına uyan tek şasi üstü hafif ticari araçtır. Benzersiz şasi üstü gövde yapısının sağlamlığıyla bilinen tüm seri, şasi ön tasarımının yeniden tasarlanarak daha da güçlendirildi.

Müşteri ihtiyacına odaklı hizmet

IVECO, dijital teknolojilerin tüm fırsatlarını kucaklayan yeni bir iş modelini tanıtarak hizmet yolculuğunda daha fazla adım attı. Daily, araç çalışma süresini ve verimliliğini, sürücü güvenliğini ve çevre korumasını en üst düzeye çıkardı. Marka, müşterilerin iş verimliliğini ve karlılığını artırmak için geliştirilmiş bütünsel hizmet anlayışıyla çözümler sunuyor. Amaç, müşterilere gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılayan, araç ve mükemmel entegre hizmetlerden oluşan eksiksiz bir mobilite çözümü sunmak.

Çalışma süresi hizmetleri, planlanmamış duraksamaları önlemek için gerçek zamanlı izleme, uzaktan teşhis ve bakım programları kullanarak aracın arıza süresini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Üretkenlik ve Verimlilik hizmetleri, müşterilerin yakıt tüketimini azaltmasına, rotaları optimize etmesine ve sürüş tarzını iyileştirmesine yardımcı olur. Sürücü Bakımı ve Emniyet & Güvenlik hizmetleri daha güvenli sürüşü teşvik etmek ve sürücülerin güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır. Parçalar ve Aksesuarlar, aracı kişiselleştirmek için kapsamlı bir teklif sunar.

IVECO'nun sunduğu hizmetlere modüler yaklaşımı, müşterilerin özel gereksinimlerini en iyi karşılayan hizmet setini seçmelerini kolaylaştırır. IVECO, önceki deneyimlerine dayanarak, özel bir çözüm oluşturmayı kolaylaştırmak için bazı hizmetleri önceden bir araya getirdi.