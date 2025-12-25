2016 yılında Marjinal Porter Novelli tarafından markalarla sivil toplumu buluşturmak ve topluma fayda sağlayan iş birlikleri geliştirmek amacıyla hayata geçirilen MarjinalSosyal'in hazırladığı; MarjinalSosyal Direktörü Aynur Kolbay Hülya'nın sunduğu ve SosyalUp YouTube kanalında yayınlanan programın yeni bölümünde Koluman Otomotiv'in sürdürülebilirlik yolculuğu konuşuldu.

Koluman Holding, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; tüm stratejik ve operasyonel kararların ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor., bu yaklaşımın 2023 itibarıyla kurumsal sistemlere entegre edildiğini belirterek şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği ayrı bir proje olarak değil, iş yapış biçimimizin temeli olarak ele alıyoruz. Aldığımız her kararda çevresel etkiyi, insan kaynağını ve uzun vadeli değeri birlikte değerlendiriyoruz.”Koluman Otomotiv'in farklı birimlerden gönüllü çalışanların katılımıyla hayata geçirdikleri Yeşil Dönüşüm Komitesi aracılığıyla sürdürülebilirlik hedeflerini entegre bir yönetim anlayışıyla ele aldıklarını aktaran, çevre ve karbon yönetimi süreçlerinin kalite yönetim sistemiyle birlikte yürütüldüğünü ifade etti.. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun; karbon salımının azaltılması, net sıfır hedefi, sürdürülebilir tedarik zinciri ve çevresel etkinin minimize edilmesi başlıkları etrafında şekillendiğini belirtti.Koluman Otomotiv'in, 2023 itibarıyla kullandığı enerjinin tamamını sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefine ulaştığını vurgulayan, AR-GE ve üretim süreçlerinde ise ürün yaşam döngüsünü uzatmaya, tasarım aşamasından itibaren gereksiz sarfiyatı önlemeye ve yazılım ile insan kaynağı yatırımlarıyla süreçleri daha verimli hale getirmeye odaklandıklarını ifade etti.Koluman Holding'in Çukurova Bölgesi'nde sanayide nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli adımlar attığına da dikkat çeken Saltık: “Teknik liselerle yapılan iş birliklerimiz sayesinde müfredatlar üretim süreçleriyle uyumlu hale getiriliyor; her yıl en az 40 öğrenci fabrikada staj yapıyor ve bunların en az 15'i Koluman bünyesinde istihdam ediliyor. Boya, kaynak ve laboratuvar gibi alanlarda yetiştirilen gençler için güçlü bir insan kaynağı havuzu oluşturuluyor” dedi.Üniversitelerle yürütülen AR-GE, patent ve tasarım odaklı çalışmaların hem akademik iş birliklerini güçlendirdiğini hem de gelecekte Koluman bünyesine katılabilecek genç yetenekler için önemli bir altyapı sunduğunu belirten Saltık, bu yatırımların gençlerin kendi şehirlerinde kalarak üretime ve bölge ekonomisine katkı sunmasına olanak tanıdığını vurguladı.Sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımının Koluman Otomotiv için stratejik bir öncelik olduğunu belirten Burak Saltık, “Sürdürülebilir tedarik zincirini yalnızca operasyonel bir gereklilik olarak değil, uzun vadeli değer yaratma alanı olarak görüyoruz” dedi.Yerel KOBİ'lerle kurulan iş birliklerinin entegre yönetim sistemi kapsamında ele alındığını ifade eden Saltık, lojistikten satın almaya, kaliteden çevre yönetimine kadar farklı ekiplerin yer aldığı yapılarla tedarikçilerin net kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli iş birliklerini esas aldıklarını vurgulayarak tedarikçiler için aksiyon planları oluşturduklarını, gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Bu yaklaşımın, sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlu tedarikçi sayısını artırırken bölgede çevreye duyarlı ve rekabetçi bir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.Programın sonunda sanayi şirketlerine de önerilerde bulunan Burak Saltık, sürdürülebilirliğin uzun vadeli planlama ve güçlü bir organizasyon yapısıyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “Sürdürülebilirlik, şirketleri piyasada daha kalıcı ve rekabetçi kılan stratejik bir yaklaşım. Doğru planlandığında hem çevresel sorumluluklar yerine getiriliyor hem de işin geleceği güvence altına alınıyor” diyerek sözlerini tamamladı.