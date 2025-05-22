Lojistik sektöründeki 40. yılını kutlayan Alışan Lojistik, büyüme ve yatırım stratejileri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konumlanan yeni Depo/Antrepo yatırımıyla şirket hem operasyonel kapasitesini artırdı hem de dış ticaret süreçlerine hız ve verimlilik kazandırdı.

Yeni Nesil Altyapı ile 15.000 Euro Palet Kapasitesi

Toplam 9.700 m² alana sahip olan yeni Antrepo, 15.000 Euro palet depolama kapasitesi ile geniş ölçekli lojistik çözümler sunuyor. Yüksek standartlı raflı sistemler ve alternatif depolama çözümleri, farklı sektörlerden müşterilere özel esneklik sağlarken, katma değerli lojistik hizmetler sayesinde tedarik zincirine rekabet avantajı kazandırılıyor.

Gümrüklü/Gümrüksüz Depolama ile Hızlı ve Entegre Çözümler

Yeni tesis (25.000 m²) içerisindeki Antrepo , Derince Gümrüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermesi sayesinde, müşterilerine yerinde gümrükleme imkânı sunuyor. Bu sayede ithalat ve ihracat işlemleri aynı sahada, zaman kaybı yaşanmadan gerçekleştirilebiliyor. Gümrüklü depolama hizmeti; stok yönetimi, maliyet kontrolü ve süreç takibi açısından büyük avantaj sağlarken, dış ticaretin en kritik aşamalarında zaman ve kaynak verimliliği yaratıyor.

Güvenlik ve Operasyonel Verimlilik Ön Planda

Depoda; A sınıfı yangın söndürme sistemleri, 20 yükleme/boşaltma rampası, 7/24 güvenlik ve kamera sistemleri ile hem operasyonel güvenlik hem de mal güvenliği maksimum seviyede tutuluyor.

Stratejik Konumuyla Bölgesel Avantaj

Yeni Antrepo, Dilovası limanlarına sadece 10 dakika (8 km), Gebze Organize Sanayi Bölgelerine ise 10 dakika (10 km) mesafede yer alıyor. Bu konum, hem limanlara hem de sanayi bölgelerine yakınlığı sayesinde hızlı erişim ve dağıtım avantajı sağlıyor.

Lojistik süreçler daha hızlı ve entegre

Yeni yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan; “2025 yılı depo yatırımlarımıza ağırlık verdiğimiz bir yıl olmaya devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz bu son stratejik yatırım, sadece fiziksel kapasitemizi değil, müşterilerimize sunduğumuz entegre lojistik hizmet kalitemizi de bir üst seviyeye taşıyor. Gümrüklü/Gümrüksüz depolama özelliği sayesinde Yolbulan depomuzda müşterilerimizin dış ticaret süreçlerinin daha hızlı ve entegre bir yapıyla yönetilmesine olanak sağlamayı hedefledik” dedi. Damla Alışan ayrıca, 40. yıllarını kutladıkları bu senede dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları da sürdüreceklerinin altını çizdi.