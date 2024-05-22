Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ile Getir'in CEO'su Nazım Salur, sosyal medyada bir kez daha karşı karşıya geldi. İki isim, Getir, Getir Yemek faaliyetini başlattığında, yani Nazım Salur Yemeksepeti’ne rakip olduğunda da karşı karşıya gelmişti.

İngiliz haber sitesi Sky News, İngiltere'den çekilen Getir'in üç yıllık sponsorluk anlaşması yaptığı Tottenham Hotspur kulübüne yaklaşık 5 milyon Sterlin borcu olduğunu iddia etti. Ancak şirket, kulübe herhangi bir borçları olmadığını “Şirketimizin, Tottenham Hotspur ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasından kulübe borcu yoktur" ifadeleriyle açıkladı.

Aydın, Getir'in üç yıllık sponsorluk anlaşmasının sonunda Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'a 5 milyon sterlin borcu bulunduğu haberini X hesabından, "Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" mesajıyla paylaştı.

Salur, Aydın'ın paylaşımına, "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı" karşılığını verdi.

Nevzat Aydın'ın bu mesaja yanıtı ise "Kendime göre bayağı yoğunum, sağol. İçinde olduğum sektör ile ilgili - Türkiye internet ekosistemi - bayağı flaş bir gündemsiniz bence.

Duyduklarımın veya bildiklerimin küçük bir kısmını bile yazmadım Nazım. 2 milyar $ batırdın da benim iki tane yazımı mı kaldıramadın? Hasetlik demişsin de; onu da çok anlamadım neye haset edeceğimi?" oldu.

Nevzat Aydın'ın kurucu CEO'su olduğu ve 2001 yılından beri faaliyet yürüten Yemeksepeti 2015'te Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alınmıştı. Aydın, 1 Kasım 2021'de CEO'luk görevini bırakmıştı.