Euro : Geçen ay %6,50 oranında yükselerek 43,75 TL seviyesine ulaştı ve geleneksel yatırım araçları içinde en fazla kazandıran enstrüman oldu.

Gram Altın : %6,35'lik bir artışla 4.055 TL’ye yükseldi.

Ons Altın : %5,26 primle 3.288 dolara çıkarken, altın yatırımcıları kazanç sağladı.

Dolar : %1,45'lik bir artışla 38,49 TL’ye yöneldi.

BİST 100 Endeksi: Yatırımcılarını üzerek %6,01 oranında gerileyerek 9078 puanda kapanış yaptı.

Yatırım fonlarında ise Kıymetli Madenler Fonları, %8,52'lik bir getiri ile kategorisinde en yüksek kazancı sağladı. Diğer yatırım fonları ise şu şekilde performans gösterdi:

Para Piyasası Fonu : %3,69

Borçlanma Araçları Fonu : %2,60

Hisse Senedi Fonu: %-2,45

Temel yatırım araçları arasında en yüksek getiri sağlayan Euro olurken, altın da yatırımcılarını memnun etti. Ancak borsa yatırımcıları, geçtiğimiz ayı kayıplarla kapattı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yatırım araçlarının reel getirisi daha net bir şekilde ortaya çıkacak.