Zeynep’in ailesi ve antrenörü Fatma Özkan yarışmanın organizatörü Polat Dede ile görüşmüş. Dede; “Yarışabilir ama 18 yaşından küçük olduğu için yönetmeliğe göre madalya vermiyoruz, kürsüye çıkamaz, gidin istediğiniz yere şikayet edin” cevabı vermiş.

Zeynep para verecekken ‘reşit’, ödül alacakken ‘minik’ sayıldı!

Antalya Kaş’taki maratonda 10 yaşındaki lisanslı atlet Öykü Zeynep Çankaya'nın 1200 lirasını alıp kaydını yaptılar. Yarışta ikinci gelince ‘18 yaşından küçüksün’ deyip madalyayı vermediler.

Antalya’nın Kaş ilçesinde cumartesi günü düzenlenen Kaş Yarı maratonuna 21, 12 ve 6 kilometrede yaklaşık 1300 sporcu katıldı. Bodrumlu 10 yaşındaki atlet Öykü Zeynep Çankaya hafta sonu anne babasıyla yaşadığı Bodrum’dan yarı maratona katılmak için Kaş’a gitti. Yarışmadan önce aile Zeynep’in büyüklerle birlikte koşmak istediğini iletti. Bunun üzerine organizasyon komitesi 1200 TL alarak lisansı da olan Öykü Zeynep Çankaya’nın kaydını yaptı. Zeynep’in adı da resmi yarış listesinde yer aldı.

10 yaşındaki sporcu 160 kişinin katıldığı altı kilometrelik parkuru kadınlarda Tuğba Üstün’ün ardından ikinci bitirdi. Ödül töreni yapılırken sunucu genel klasmanda kadınlar ikincisi olarak Öykü Zeynep Çankaya’nın ismini anons etti. Ancak daha sonra sporcuya “18 yaşından küçüksün madalya veremeyiz” dendi.

Yaşı küçük diye ödül verilmeyen Öykü'ye madalya

Antalya Kaş'ta düzenlenen Kaş Yarı Maratonu 6 km yol yarışmasında genel klasman kadınlarda ikinci olmasına rağmen "18 yaşından küçüksün ödül vermiyoruz, git istediğin yere şikayet et" denilen 10 yaşındaki lisanslı atlet Öykü Zeynep Çankaya'ya atletizm sahasında düzenlenen tören ile özel ödül verildi.