2025 yılında bağlarını önce don, ardından dolu felaketi vurulan üreticiler, şimdi de alıcı sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Üreticiler, sıcak havaları fırsat bilerek topladıkları üzümleri boş tarlalara ve yol kenarlarına sererek kurutmalık üzüm hazırlamaya başladı.

Sarıgöl ve çevresinde yaş Sultaniye üzümlerinin kilosu iç piyasada 22-25 lira arasında alıcı bulurken, ihracat için kaliteli üzümler 35-70 lira arasında satılıyor. Şaraplık üzüm ise 15-16 lira civarında fiyatlandırılıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Üreticilerimiz bu yıl oldukça zor bir sezon geçiriyor. Önce don, sonra dolu, şimdi de talep azlığı. Piyasada yaş üzüm alıcısı sınırlı. Üzümleri bekletmek maliyeti artırıyor, bu yüzden kurutmalık üzüme yöneldiler. Sıcak günleri fırsat bilerek serim işlemlerini hızlandırdılar” dedi.

Özellikle Sarıgöl-Alaşehir karayolu boyunca uzanan Alaşehir Çayı yatağı, serilen üzümlerle adeta açık hava üzüm tarlasına dönüştü. Üreticiler, hem ürün kaybını önlemeye hem de ekonomilerini korumaya çalışıyor.