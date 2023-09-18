2023 yılının üçte ikilik dilimini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Uçak, “Hükümetimiz tarafından ilan edilen 2024-26 dönemini kapsayan orta vadeli programda 2026 yılı sonu için ihracat hedefimiz 302,2 milyar dolar olarak belirlendi. Yaş meyve sebze sektörü olarak üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar birlikte hareket ederek, zincirin tüm halkaları üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirerek 2026 yılında 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



İhracatın kupa ası domates

Yaş meyve sektörünün 2023 yılının 8 aylık dönemindeki ihracatı ürünler bazında irdelendiğinde domates 351 milyon dolarlık tutarla kupa ası oldu. 2022 yılının ocak - ağustos döneminde 262 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan domates yüzde 34’lük ihracat artış hızı yakaladı.

2022 yılının ocak - ağustos döneminde 169 milyon dolar ihracat başarısı gönderen mandalina ihracatçıları, 2023 yılının aynı zaman aralığında ihracatlarını yüzde 36’lık artışla 229 milyon dolara taşıdı.

2023 yılında kiraz ihracatında başarılı bir sezon geride kaldı. Türkiye, 2022 yılının 8 aylık döneminde 134 milyon dolarlık kiraz ihracatına imza atarken, kiraz ihracatçıları 2023 yılının ocak - ağustos döneminde yüzde 60’lık ihracat artışıyla 214 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Biber ihracatı yüzde 47’lik artışla 136 milyon dolardan 200 milyon dolara ilerlerken, şeftali ihracatı yatay bir seyirle 175 milyon dolar oldu. Türkiye limon ihracatından 164 milyon dolar, elma ihracatından 116 milyon dolar döviz gelirini hanesine yazdırdı. Taze kayısı ihracatı 58 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken nar ve kabak 53’er milyon dolarlık ihracatla listede ilk 10 ürün arasında kendilerine yer buldular.

Türkiye’nin 2 milyar 50 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 202 milyon dolarlık dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta domates 51 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, kiraz ihracatı 49 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi’nden yapılan yaş meyve sebze ihracatında üçüncü basamağın sahibi mandalina olurken, mandalina ihracatından 11,4 milyon dolarlık döviz geliri elde edildi.



Rusya, Almanya ve Romanya en çok ihracat yapılan ülkeler

Yaş meyve sebze sektörünün 2 milyar 50 milyon dolarlık ihracatında Rusya 588 milyon dolarlık payla açık ara en çok ihracat yapılan ülke olurken, Almanya yüzde 42’lik ihracat artışıyla 170 milyon dolardan 241 milyon dolara yükseldi ve zirve ortağı konumunu korudu. Türkiye, Romanya’ya 2022 yılı ocak - ağustos döneminde 136 milyon dolarlık taze meyve sebze ihraç etmişken, 2023 yılının aynı döneminde Romanya’ya taze meyve sebze ihracatımızı yüzde 46 yükselterek 196 milyon dolara taşıdık.