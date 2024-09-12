6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'le birlikte 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahibi, AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"yle teslim edildi. Gerçekleştirilen kura çekimiyle bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konutla birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.



İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Ekim, Kasım ve Aralık ayında 3 ayrı kura töreni daha yaparak, Cumhurbaşkanımızın topluma sözü olan 200 bin konutun kurasını çekip anahtar teslimini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız”



Törende açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bu yıl içerisinde 3 kura çekimi daha olacağını belirterek, “Bu aziz millet asrın felaketini, asrın dayanışmasına, birlikteliğine taşıdı ve tek yürek olmayı başardı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekim, Kasım ve Aralık ayında 3 ayrı kura töreni daha yaparak, İnşallah yıl sonunda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın topluma sözü olan 200 bin konutun kurasını çekip anahtar teslimini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gerçekleştirilen kuraya ilk defa orta hasardan hak sahibi olan vatandaşların da katılacak. Hatay'da 7 bin 519, Adıyaman'da 6 bin 541, Malatya'da 2 bin 796, Diyarbakır 1368, Şanlıurfa 1180, Gaziantep 643, Osmaniye'de 507, Kilis'te 426, Elazığ'da 412 ve Adana'da 240 konutun kurasını çekeceğiz” dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut: “Kalan konutların da büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yılsonu itibariyle burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız”

2025 yılı sonuna kadar tüm depremzedeleri evleri ile buluşturmayı hedeflediklerinin aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Üzüntüleri devam edecek, kaybettiklerimiz var onları unutma şansımız yok ama bugün o yeni konutlarına yerleşmiş olmalarının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii hedefimiz burada da 450 bin rakamına ulaşmak zaten bugüne kadar, 311 bin bağımsız bölümün ağırlıklı olarak konut olmak üzere ihalesini gerçekleştirdik. Kalan konutların da büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yılsonu itibariyle burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. 2025 yılsonu itibariyle tüm depremzede vatandaşları evlerine yerleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



AFAD Başkanı Memiş: “Kura çekeceğimiz konutlardan 4 bin 488'inin kırsal alanda diğerleri ise şehir merkezlerinde bulunuyor”

AFAD Başkanı Okay Memiş ise kura töreni öncesi yaptığı konuşmada, “6 Şubatta aynı gün meydana gelen depremler ile çok büyük bir afet yaşadık. 11 ilimizde oluşturulan 415 konteynır kentte 220 bin konteynırda 700 bin afetzedemizi misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün yapılacak kura töreniyle beraber konteynırlardan kalıcı konutlara geçeceğiz. Kura çekeceğimiz konutlardan 4 bin 488'inin kırsal alanda diğerleri ise şehir merkezlerinde bulunuyor. Yılsonuna kadar inşallah her ay bizim için büyük bir mutluluk olan vatandaşlarımıza kalıcı konut kuralarını da çekmeye devam edeceğiz. Depremin açtığı yaraları hep birlikte saracağız, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak, yeniden inşa edeceğiz. Bu sürecin yönetilmesine liderlik eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm afetin iyileştirme ve müdahale konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.



TOKİ Başkanı Sungur: “1 ilimizde 204 bin konutun yapımını başlattık, 76 bin 442 konutun teslimini yaptık”

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur yaptığı açıklamada, "TOKİ olarak bugüne kadar depremin etkilediği 11 ilimizde 204 bin konutun yapımını başlattık, 76 bin 442 konutun teslimini yaptık, yılsonuna kadar da toplam 136 bin 850 konut idaremiz eliyle olmak üzere 200 bin konutun da teslimini yapmayı hedefliyoruz. Alt ve üst yapısıyla parklarıyla depremlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter gözetiminde kura törenine geçildi. Kuranın tamamlanmasının yaklaşık 6 saat süreceği belirtildi. Törende Karaloğlu, Bulut, Sungur ve Memiş'in yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve 11 ilin milletvekilleri yer aldı.