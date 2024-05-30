Ülkemize ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit ettik

Sürdürülebilir finans alanında öncü olma misyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “İş dünyasına sağladığımız finansmanlardan kaynaklanan etkimizin çok geniş ve kuvvetli olduğunu biliyoruz. Sahip olduğumuz bu dönüştürücü gücü, çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde büyük bir sorumlulukla kullanıyor ve Türkiye’de sürdürülebilir finans alanında öncü bir rol üstleniyoruz. Bununla birlikte ülkemize ve bankamıza duyulan güven sayesinde yurt dışı piyasalarından kaynak sağlamaya devam ediyoruz. Yılın hemen başında 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracımıza yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Ayrıca Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracımız 2 katından fazla talep aldı. Son olarak gerçekleştirdiğimiz bu 936 milyon dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemiyle son bir yılda yurt dışından yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde kaynak sağlamış olduk. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki kararlı duruşumuzla bir adım önde olmaya ve ülkemiz için farklı finansman kaynakları yaratarak ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin 442,5 milyon dolar ve 454,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 2,50 ve Euribor + yüzde 2,25 şeklinde oldu. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Abu Dhabi Commercial Bank üstlendi.