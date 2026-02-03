Bakan Yumaklı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, IPARD III Programı 7’nci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri”ne başvuran projelerin değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Buna göre 214 proje, 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağını belirten Yumaklı, IPARD destekleriyle girişimcilerin hayallerine bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

Yumaklı açıklamasında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretimi, istihdamı ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.