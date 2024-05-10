Teslimat törenine Doğuş Otomotiv Wielton adına Wielton Satış ve SSH Müdürü Ozan Akbal, Marka Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ve Satış Bölge Yöneticisi Erkan Şenyurt ve UCR Otomotiv’i temsilen firma sahipleri Ertuğrul Uçar ve Mehmet Ali Uçar katıldı.

“Kaliteyi tercih ettik”

15 yılı geçen tecrübesiyle taşımacılık hizmeti sunan Bosphorus Lojistik adına yeni treyleri ortakları Yusuf Çınar ve Serra Güneşli teslim aldı. Bosphorus Lojistik yetkilileri teslimat töreninde, Wielton markasını teknolojik üstünlüğü, güvenliği ve kalitesi için tercih ettiklerini ifade ettiler. Ayrıca, Wielton treylerlerinin sağladığı avantajları da vurgulayarak, filolarındaki Wielton sayısını 2024 yılı sonuna kadar 10’a çıkartmayı hedeflediklerini de eklediler.

“Yurtdışında güçlenmek istiyoruz”

Talha Express adına teslimat törenine katılan Genel Müdür Barış Tunç ve İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Adem Kaymakçı ise, şirketin yurt dışındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla araç alımında tercihlerini Wielton yana kullandıklarını ve bu işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Yapılanma çalışmalarımız hızla sürüyor”

Wielton Satış ve SSH Müdürü Ozan Akbal ise yaptığı açıklamada “Wielton olarak Türkiye pazarına giriş yapmaktan ve ilk teslimatlarımızı gerçekleştirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Bosphorus Lojistik ve Talha Express gibi önde gelen lojistik firmalarının filolarına Wielton treylerlerini tercih etmesi, ürünlerimize duyulan güvenin ve kalitesinin de bir göstergesi. Wielton olarak, Türkiye'de uzun vadeli iş birliği kurmayı ve lojistik sektörüne yüksek kaliteli treyler çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla bayi ve servis yapılanmamız da durmaksızın devam ediyor” şeklinde değerlendirdi.

“Müşterilerimize, marka kalitesini yansıtan bir hizmet vermek istiyoruz”

Marka Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ise geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına adım atan ve Doğuş Otomotiv Distribütörlüğü çatısı altında faaliyetlerine başlayan Wielton olarak ilk teslimatları gerçekleştirdikleri bu süreçte, müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Madazlıoğlu “Wielton olarak, Türkiye pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendirerek müşterilerimize kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Wielton Mega Multiheight treylerlerinin öne çıkan özellikleri arasında 2.85m-3.00 m arası sürüş yüksekliği sunabilen, EN 12642 CODE XL yük güvenlik sertifikasyonu, ön ve arkadan açılan kayar çatı ve perde sistemleri, sınıfının en güçlü forklift aks yüküne dayanıklı zemini (7.5 tona kadar), yük kantarı, kilometre sayacı, sürüş seviye kontrol gibi özellikle gösteren akıllı ekran sistemi ve yüksek kaliteli malzemeler bulunuyor. Ayrıca en yakın rakibine göre 520 kg’a varan ağırlık avantajı sağlaması taşımacılıktaki üstünlüğünü ön plana çıkıyor. Bu özellikler, treylerin maksimum verimlilik ve güvenlik sağlıyor.