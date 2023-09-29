İstanbul’da gerçekleşen imza törenine Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, Wielton CEO’su Mariusz Golec, Yönetim Kurulu Üyesi Andrzej Mowczan ile Wielton İhracat Direktörü Jacek Stokowski katıldı.

Avrupa’nın en büyük 3. yarı römork üreticisi Wielton, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinde pazar lideri. Aynı zamanda dünyada sektöründeki ilk on üretici arasında yer almakta. Wielton’ın ürün portföyünde tenteli treyler, damper treyler, kapalı kasa treyler, lowbed treyler, rijit kasalar ve konteyner taşıyıcı treyler gibi ürün çeşitleri bulunuyor. İlk etapta 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla Türkiye pazarında tenteli treyler ürününün satışı planlanıyor.

Wielton ürünleri Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere toplam 35 ülkede satılmaktadır. Wielton Group bünyesinde üretim sürecini optimize eden ve en son teknolojileri tanıtan 300 mühendis ile birlikte 3.000'den fazla kişi istihdam edilmekte.