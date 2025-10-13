Ayrılık haberini birlikte verdikleri bir fotoğrafla paylaşan çift, uzun yıllara dayanan ilişkilerinin saygı, dostluk ve sevgi içinde sona erdiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. En önemlisi, hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak sandık, ancak öyle olmadı. Birimiz ağır geçen üç ayın ardından normale dönebildi, diğerimiz ise uzun bir iyileşme süreci geçirdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Bu süreçte bize sevgiyle destek olan, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz.

Üç noktayı kayda geçirmek istiyoruz: Birincisi, birbirimizi kazadan dolayı asla suçlamadık. İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü, bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.”