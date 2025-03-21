Türkiye’de Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde temsil edilen Volvo Trucks, 2025 yılının ilk büyük teslimat törenini ABC Lojistik firmasına gerçekleştirdi. Volvo Trucks’ın İsveç’te bulunan genel merkezinde düzenlenen teslimat töreninde 800 adet Volvo FH500 ve 1 adet de Volvo FH780, Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström ve Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya tarafından ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen’e teslim edildi.

Per-Erik Lindström: “2025 yılında benzer başarılara birlikte imza atacağız”

Teslimat töreninde konuşan Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström; “Marubeni Dağıtım ve Servis ile olan iş ortaklığımızın bir diğer büyük başarısını daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında Türkiye’nin ithal kamyon ve çekici pazar liderliği ile tüm zamanların rekorunu kırarken, 2024 yılında Volvo Trucks tarihinde ilk defa Avrupa bölgesinde en fazla teslimat gerçekleştiren 16 ton üzeri ticari araç üreticisi olduk. 2025 yılında benzer başarılara birlikte imza atacağımıza dair potansiyeli şimdiden görüyoruz” dedi.

Kıvanç Kızılkaya: “2025 yılının en kapsamlı teslimatlarından ilkini ABC Lojistik ile gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz”

İsveç’te düzenlenen teslimat töreninde söz alan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “Volvo Trucks’ın sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında Türkiye’deki pazar payımızı büyütmeye devam ediyoruz. Lojistik sektörünün önde gelen kuruluşlarından ABC Lojistik ile bir kez daha ses getiren bir iş birliğine imza atıyoruz. ABC Lojistik ile yaklaşık 2 yıl önce Kapadokya’da gerçekleştirdiğimiz 301 adetlik ilk teslimatımızın ardından, bir yenisini bu defa Volvo Trucks’ın kendi evinde, İsveç’te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ABC Lojistik ile 2023 yılında başlayan iş ortaklığımız, ürün ve hizmetlerimizle sağladığımız güven sayesinde, 801 adetlik yeni siparişin karar verilmesinde etkili oldu. Volvo FH Serisi’nin güvenlik teknolojileri, yakıt verimliliği ve yıllara meydan okuyan sağlamlığı da kendini bu sürede kanıtladı. Volvo FH Serisi’nin verdiği güven, Volvo Trucks’ın ve Volvo Finansal Hizmetler’in sunduğu imkanlar, Marubeni Dağıtım ve Servis’in üstün satış ve satış sonrası hizmetleri ile birleşince, iş ortaklarımızın verimliliklerini artırmanın verdiği gururu yaşıyoruz. Bağımsız test kuruluşu Euro NCAP tarafından güvenliği tescillenen, dünyanın en güvenilir ve en verimli araçlarını üreten markamız; Volvo Trucks ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, 2025 yılının en kapsamlı teslimatlarından birinin ABC Lojistik ile olması, bizleri oldukça heyecanlandırıyor ve önümüzdeki döneme dair umutlarımızı artırıyor” dedi.

Ergun Bilen: “Volvo Trucks ile beraber büyümenin güvenini yaşıyoruz”

ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen; “ABC Lojistik olarak bir süredir filomuzda tercih ettiğimiz Volvo araçlarımızın operasyonel verimliliğimizi artırdığını gördük. Bu süre zarfında kullandığımız araçlarımız; konfor, güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık konularında kendilerini kanıtladılar. Sadece kamyonun kendisi değil, Marubeni Dağıtım ve Servis’in hızlı ve çözüm odaklı satış ve satış sonrası hizmetleri de bu yeni filo alımımızda karar vermemizde önemli bir etken oldu” dedi.

ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Uluslararası lojistik ve depolama hizmetlerinde 33 yılı aşan deneyimimiz, karayoluna ek olarak; hava, demir ve deniz yolu taşımacılığında da katlanarak çoğalıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde taşımacılık çözümleri sunarken, Volvo Trucks ile beraber büyümenin güvenini yaşıyoruz. Bundan yaklaşık 2 sene önceki ilk filo teslimatımızda olduğu gibi bugün de başta Marubeni Dağıtım ve Servis’e ve Volvo Trucks’a sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm iş ortaklarımız, söz verdiklerini yerine getirirken, ürün ve hizmetleri ile ilgili planlamalarımızı yapabilmemizde geleceğimizi daha öngörülebilir kıldılar.”

Volvo Finansal Hizmetler Avantajlarından Yararlanıldı

2005 yılından günümüze Volvo Group ürünlerinin finansmanını yapmakta olan 2 ayrı şirketiyle Volvo Finansal Hizmetler (VFS Finansman A.Ş), finansman ve finansal kiralama alanlarında faaliyet gösteriyor. Volvo Finansal Hizmetler, müşterilerinin büyüme projeksiyonlarını destekleyen finansman alternatiflerini sunmaya ve Volvo Group’un sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda, müşteri ihtiyaçlarına uygun, esnek kredi çözümleri sunuyor. Türkiye’de satılan Volvo Group ürünlerinin yarısından fazlasını finanse eden Volvo Finansal Hizmetler, ABC Lojistik’in 801 adetlik siparişinde de şirkete özel kredi imkanları sağladı.