İnşaat, lojistik, maden ve taşımacılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren dünyaca ünlü markaların temsilcisi Marubeni Dağıtım ve Servis, Türkiye distribütörü olduğu Volvo Trucks ile birlikte Volvo Aero Serisi’nin Türkiye lansmanını, çok sayıda iş ortağı ve basın mensubunun katılımıyla İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştirdi. Geliştirilmiş aerodinamik özellikleriyle ağır vasıta segmentindeki verimlilik artışının günümüzde geldiği seviyeyi belirleyen Volvo Aero Serisi, yeni tasarımın da katkısıyla %5’e varan yakıt tüketim avantajı sağlıyor. Volvo Aero Serisi, Volvo Trucks’ın şimdiye kadar en yüksek yakıt verimliliğine ulaştığı ürün gamı oluyor. Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye satışlarına başlanan Volvo Aero Serisi’nin Türkiye lansmanına, Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka, Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström ve Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya katılarak, iş ortakları ve basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

Eşref Zeka: “Kazançlı büyümeye odaklanıyoruz”

Volvo Trucks ile 2017’den günümüze, uzun soluklu bir iş birliği içerisinde olduklarını belirten Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka; “Marka tarihinin en yüksek pazar payına ulaştığımız 2023 yılında, 16 ton üzerindeki ithal ticari araç pazarını birinci sırada tamamladık. Volvo Trucks’ın gerçek potansiyelini sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Volvo Trucks ile her zaman ilkleri gerçekleştiren şirket olmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda elektrikli Volvo Trucks kamyonlarımızı Türkiye pazarında satışa sunarak; ilk elektrikli kamyon basın lansmanı, ilk elektrikli kamyon satışı, ilk elektrikli kamyon filo teslimatı ve ilk ve en büyük filo kamyon teslimatını sektörümüzde öncü olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Volvo Trucks ile ‘en’leri ve ‘ilk’leri yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Marubeni Dağıtım ve Servis olarak amacımız; müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri kusursuz satış ve satış sonrası yaklaşımla tamamlamak. Çünkü biz sadece ürün satmıyoruz; çözüm sunuyoruz, müşterilerimizin işine değer katmaya odaklanıyoruz. Elbette, birlikte gitmek istediğimiz daha çok yol var. Bugüne kadar üretilmiş Volvo kamyonları arasında yakıt verimliliği, konfor, kabin içi teknolojisi ve güvenlik donanımlarının en üst seviyeye geldiği Volvo Aero Serisi ile tüm iş ortaklarımızın yatırımlarının karşılığını çok daha fazlasıyla alacaklarına inancımız tam. Bizim için ayrıca çok değerli olan şoförler de bugüne kadar yaşamadıkları derecede üst seviyede bir sürüş deneyimini Volvo Aero Serisi ile yaşayacaklar. Marubeni Dağıtım ve Servis olarak her geçen gün büyüyen satış ve satış sonrası ağımızla, iş ortaklarımıza katma değerli hizmet gücü sunuyor, daha kazançlı büyümeye odaklanıyoruz.”

Roger Alm: “2030 yılına kadar emisyon değerlerimizi yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz”

Tüm dünyada 10 farklı ülkede üretim tesisi, 150 ülkede de 2.300’ü aşkın servis noktasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “2023 yılında tüm dünyada yaklaşık 150.000 adet yeni kamyon satışı gerçekleştirdik ve dünyanın tüm yollarında aktif olarak seyahat eden Volvo Trucks sayımız 1.2 milyon adede ulaştı. Bu büyük başarıya ulaşmada Türkiye’nin de payı büyüktü. Tüm bu başarılarımızı, marka tarihimizdeki en büyük yeni kamyon serisi lansmanımızla sürdürüyoruz. Verimliliğe odaklanarak geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle, kamyon pazarında yakıt tüketiminin, emisyonların azaltıldığı; karbon nötr hedefindeki yolculuğumuzun teklifleri sunuyoruz. Sadece güçlü ürünleri geliştirmenin ve satmanın yeterli olmadığını biliyor; iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve en önemlisi de topluma fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir bir geleceği hedefliyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ürettiğimiz modellerin yarısının 0 emisyonlu, 2040 yılındaysa tamamen karbon nötr ürünler sunan bir marka olma hedefimiz mevcut. Bu hedeflere ulaşmak için 3 temel teknoloji kullanımına odaklanıyoruz. Bunlar; yenilenebilir yakıtlarla çalışan içten yanmalı motora sahip kamyonlar, batarya elektrikli kamyonlar ve yakıt hücreli elektrikli motorlara sahip kamyonlar olacak. Elektrikli kamyonlarımızı yollara çıkardığımız ve en geniş ürün çeşitliliğini sunduğumuz 5 yıllık sürede, 47 farklı ülkedeki iş ortaklarımızla birlikte toplamda 80 milyon kilometreyi aşkın yolu karbon nötr şekilde ardımızda bıraktık. Bu muhteşem başarı, elektrikli mobilitenin bir pilot proje değil, günlük operasyonlara uygunluğunu kanıtlıyor. Tüm kullanım alanlarına özel olarak ürettiğimiz ürün ve hizmetlerimizle geleceğin sürdürülebilir ulaşımında var olmaya devam etme hedefimizdeki en yeni aşama ise Volvo Aero Serisi. Volvo Aero Serisi’nin sağladığı verimlilik ile geleceğe olan inancımızı koruyoruz” dedi.

Per-Erik Lindström: “Heyecan verici başarılar, Türkiye’ye olan bağlılığımızı gösteriyor”

Türkiye pazarının önemine vurgu yapan Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström; “Volvo Trucks olarak bizim için son derece önemli olan Türkiye pazarında, Marubeni Dağıtım ve Servis gibi müşterilerine olağanüstü odaklanan bir iş ortağımız olduğu için şanslıyız. Bölgemizde, elektrikli kamyonlarımızı ilk olarak pazara sunduğumuz ülke olan Türkiye’de, başarılarımızı Volvo Aero Serisi ile sürdürmeyi planlıyoruz. Bu heyecan verici başarılar, Türkiye’ye olan bağlılığımızı gösteriyor” dedi. Sözlerini, Volvo Aero Serisi’nin geliştirilmesindeki detaylarla sürdüren Per-Erik Lindström, “Geliştirdiğimiz her detayda kamyon sürücülerini odak noktasına alıyoruz. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyor, en önemli özellikleri ve hizmetleri onlarla beraber seri üretime aktarıyoruz. Çalışma süreleri boyunca direksiyonun başındakilerin güvenliği ve konforundaki geliştirmeleri gerçekleştirirken, işletme maliyetlerinde de verimliliğe odaklanarak yeni seviyeler belirliyoruz” dedi.



Kıvanç Kızılkaya: “Başarılarımızı, Volvo Aero Serisi ile sürdürmeyi hedefliyoruz”

2023 yılında, yaklaşık yüzde 17 büyüyen toplam pazarda, Volvo Trucks olarak yüzde 69,34’lük büyüme yakaladıklarını, marka tarihinde bir dönüm noktası olan bu başarıya ek olarak, pazar paylarını 7,4 seviyesine getirdiklerini belirten; Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, “Volvo Trucks markasını Türkiye’de temsil etmekten gurur duyuyor, markamızın potansiyelini her zaman en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. 2023 yılını, ithal kamyon ve çekici pazarının lideri olarak tamamladık. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, markamızın sürdürülebilir yükselişini devam ettirerek Volvo FH Electric modelimizle ‘2024 Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandık. Pek çok ilki gerçekleştirdiğimiz Volvo FH Electric ile geçtiğimiz yıl Türkiye’de en fazla satılan elektrikli kamyon unvanını elde ettik. Bu başarılara ulaşmamızda, alımlarını Volvo Trucks’tan yana kullanan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Güvenliğe ve insan hayatına verdiğimiz değerlerle oluşturduğumuz tüm bu başarılarımızı, Temmuz 2024 itibarıyla satışına başlayacağımız Volvo Aero Serisi ile sürdürmeyi hedefliyoruz. Volvo Aero Serisi, tamamen yeni, modern tasarımıyla enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Aerodinamik tasarımıyla %5’e varan oranda yakıt tüketimi avantajı sunuyor. Yeni tasarım daha düşük emisyon seviyesi ve konforu da beraberinde getiriyor. Taşımacılık sektöründe fark yaratan ürün ve hizmetlerimizle, uzman kadromuzla iş ortaklarımızın çözüm ortağı olmak ve en önemlisi işlerine değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

