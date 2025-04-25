Yeşil Lojistik ve Sürdürülebilirlik Çözümleri kapsamında düzenlenen “Karbon Ayak İzi Azaltma, Sürdürülebilir Nakliye ve Enerji Verimliliği” sempozyumunda, Volvo Trucks adına Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya bir konuşma gerçekleştirdi. Kızılkaya; “Volvo Trucks’ın elektrikli kamyonlarının güvenilirliğine ve kalitesine inanan iş ortaklarımız, filolarının emisyon değerlerini düşürüyor, çevresel etkilerini azaltıyor. Volvo Trucks olarak 2030 yılına kadar üretimimizin yarısını elektrikli, diğer yarısını da verimliliğin daha da artırılacağı içten yanmalı araçlardan oluşacak şekilde planlıyoruz” dedi.

Volvo Trucks, 17-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen CNR Lojistik ve Taşımacılık Fuarı’ndaki standında Volvo FH Aero 42T 540 HP ve Volvo FH Electric 42T 490 KW modellerini sergileyerek iş ortakları ile buluştu. Düşük yakıt tüketim avantajları ile öne çıkan Volvo Trucks modelleri, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kıvanç Kızılkaya: “24 saat çalışan elektrikli Volvo kamyonları 320.000 km’yi geride bıraktı”

Yeşil Lojistik ve Sürdürülebilirlik Çözümleri kapsamında düzenlenen “Karbon Ayak İzi Azaltma, Sürdürülebilir Nakliye ve Enerji Verimliliği” sempozyumunda Volvo Trucks adına konuşan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “1970’lerden günümüze kamyonların emisyon oranlarında %90, yakıt tüketimi ve iklimsel etkisinde de %40 oranında tasarruf sağlanmasına öncülük eden Volvo Trucks markası olarak, 2021 yılında ilk elektrikli kamyon teslimatımızı gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda lansmanı yapılan %100 elektrikli Volvo Trucks kamyonlarımızla, Türkiye’nin ‘İlk Elektrikli Kamyon Basın Lansmanı’, ‘İlk Elektrikli Kamyon Satışı’ ve ‘İlk Elektrikli Kamyon Filo Teslimatı’ gibi alanlarda sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşadık. Volvo Trucks’ın elektrikli kamyonlarının güvenilirliğine ve kalitesine inanan iş ortaklarımız, filolarının emisyon değerlerini düşürüyor, çevresel etkilerini azaltıyor. Lojistik sektöründe dönüşüme öncülük eden elektrikli Volvo kamyonları yaklaşık 24 saat çalışarak 300.000 ile 320.000 km arasında değişen km’leri sorunsuz biçimde geride bıraktı. Elektrikli kamyonlara alternatif olarak hidrojen destekli kamyonlarımızın da 1 milyon km’yi aşan denemeleri, Avrupa’nın çeşitli lokasyonlarında devam ediyor” dedi.

Kıvanç Kızılkaya: “2030 yılından sonra üretimimizin %50’si elektrikli kamyonlar olacak”

“Karbon Ayak İzi Azaltma, Sürdürülebilir Nakliye ve Enerji Verimliliği” sempozyumunda Volvo Trucks’ın geleceğe yönelik vizyonuna dair bilgiler veren Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, “Volvo Trucks olarak 2030 yılına kadar üretimimizin yarısını elektrikli, diğer yarısını da verimliliğin daha da artırılacağı içten yanmalı araçlardan oluşacak şekilde planlıyoruz. Avrupa Birliği’nin öngördüğü 0 karbondioksit hedefleri doğrultusunda 2040 senesinde %100 elektrikli yapıya geçilmesi planlanıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin 0 karbon hedefleri doğrultusunda uluslararası sözleşmeler ile garantiye alınmış ‘0 karbonlu üretim’ ise 2050 yılında hayata geçecek şekilde planlanıyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde; filosunda elektrikli kamyon olmayan ya da 0 emisyonu karşılayamayanlara yüksek cezalar uygulanması planlanıyor. Bu da yeşil dönüşümün çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine işaret ediyor” dedi.

Kıvanç Kızılkaya: “Hızlı şarj yatırımları artırılmalı”

Elektrikli kamyonların hem mevcut hem de gelecekte olması gereken şarj şartları hakkında da bilgiler veren Kıvanç Kızılkaya; “Volvo FH Electric modelimizde toplamda 540 kW batarya kapasitesi sunuyoruz. Her biri 800 Nm tork sunan 3 elektrik motoru ile toplamda 2400 Nm gibi eşsiz bir çekiş kuvveti sağlanıyor. Yüksek batarya kapasitesini ‘ev tipi’ ile şarj etmek uzun zaman alırken, yüksek kapasiteli şarj istasyonlarında bu süre 2 saate kadar indirgenebiliyor. Şarj sistemlerini sürekli geliştiren global markaların yatırımları ve istasyon sayısının artırılması ile dönüşümün hızlandığını biliyoruz. Türkiye’deki hızlı şarj yatırımları da artırılmalı. Mevcut durumda 300 km menzil sunabilen elektrikli kamyonlar, geliştirilen batarya teknolojileri ile yakın bir gelecekte 600-650 km seviyesinde menziller sunmaya başlayacaklar. Otomotiv ve ağır ticari araçlarda yaşanan elektrikli dönüşüm hızının artması ile daha sürdürülebilir ve verimli lojistik faaliyetlerinde evrilmeye devam edeceğiz” dedi.

Fuarda sergilenen Volvo Trucks modelleri büyük ilgi gördü

CNR Lojistik ve Taşımacılık Fuarı’nda, 2024 yılının başında tanıtılan ve aerodinamik kabin tasarımı sayesinde yakıt tüketiminde ve karbon salınımında %5’i aşan tasarruf sağlayabilen Volvo FH Aero Serisi’nin; Volvo FH Aero 42T 540 HP ve Volvo FH Electric 42T 490 KW modelleri sergilendi.

· Jaipur Blue renginde sergilenen Volvo FH Electric 42T 490 KW, adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma önleyici, acil durum freni, şerit takip sistemi ve şerit değiştirme desteği, Pilot asistanı (Sürekli direksiyon yardımı), yan çarpışma önleme desteği (Yolcu ve sürücü tarafında), elektrikli, ısıtmalı, yolcu tarafı kör nokta kameralı aynaları, geri görüş kamerası, havalı kabin süspansiyonu, Alcoa alüminyum jantları, adaptif LED farları, elektrikli yatırılabilir yatağı, 33 lt’lik buzdolabı, karbon filtreli otomatik kliması, sürücü hava yastığı, tavan rüzgarlığı ve yan etekleri, aks yükü göstergesi, havalı tavan kornası ve LED spot lambası gibi güvenlik ve konfor donanımları ile büyük ilgi gördü.

· Sedefli Pearl Jam renginde sergilenen Volvo FH Aero 42T 540 HP, retarder, adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma önleyici, acil durum freni, şerit takip sistemi ve şerit değiştirme desteği, Pilot asistanı (Sürekli direksiyon yardımı), yan çarpışma önleme desteği (Yolcu ve sürücü tarafında), elektrikli, ısıtmalı, yolcu tarafı kör nokta kameralı aynaları, geri görüş kamerası, havalı kabin süspansiyonu, Alcoa alüminyum jantları, adaptif LED farları, elektrikli yatırılabilir yatağı, 33 lt’lik buzdolabı, karbon filtreli otomatik kliması, sürücü hava yastığı, tavan rüzgarlığı ve yan etekleri, aks yükü göstergesi, havalı tavan kornası ve LED spot lambasını kapsayan donanımları ile sürücülerin favori uzun yol kamyonları arasında yer alıyor.

Volvo FH Aero Serisi; FH Aero dizel motor, FH Aero elektrik, FH Aero LNG ve yüksek performanslı FH16 Aero olmak üzere dört farklı versiyonuyla küresel pazarlarda kullanıcılarla buluşuyor.