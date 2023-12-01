Volvo Trucks, kökleri 1977 yılına dayanan ödüllerde, seri üretim elektrikli bir kamyon ile bu ödülü kazanan ilk üretici oldu. Saygın ödül, Fransa’nın Lyon kentinde, taşımacılık profesyonellerine yönelik 2 yılda bir düzenlenen Solutrans Fuarı’nın basın gününde Volvo Trucks Başkanı Roger Alm’a takdim edildi.

İsveçli kamyon üreticisi Volvo Trucks’ın ağır hizmet tipi Volvo FH Electric modeli, kazandığı 84 oyla, karayolu taşımacılık verimliliğine en çok katkı sağlayan model olarak rakiplerini geçmeyi başardı. Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) kurallarına göre ödül, son 12 ay içerisinde pazara sunulan kamyonların arasından karayolu yük taşımacılığında; verimlilik açısından en çok katkıyı sağlayan kamyona veriliyor. Jüri üyeleri tercihlerini yaparken, teknolojik yenilik, konfor, güvenlik, sürüş kolaylığı, yakıt verimliliği, çevrecilik ve toplam sahip olma maliyeti (TSM) gibi önemli kriterlere göre değerlendirme yapıyor.

Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllerinde bir ilk!

Kökleri 1977 yılına dayanan Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü tarihinde ilk kez, seri üretimdeki bir elektrikli kamyona bu unvan verildi. Üstelik bu yılın IToY ödülünde son listede yer alan beş araçtan dördü, 0 egzoz emisyonuna sahip bataryalı elektrikli kamyon modelleriydi. AB’de Bataryalı Elektrikli Araçlar (BEV) için uygun bir ekosistem henüz mevcut olmasa da, taşımacılık sektöründe elektrikli araçlara geçişin ivme kazanmasıyla, bu zorunlu ekosistem için çalışmaların artması bekleniyor.

Volvo FH Electric’in, IToY jürisini en fazla etkileyen özelliği; I-Shift şanzıman ile birleştirilen, 330 kW veya 490 kW sürekli güce sahip, iki veya üç elektrik motorunu temel alan yüksek verimlilik ve elektrikli güç aktarma performansı oldu. Ayrıca jüri, kesintisiz hızlanma, sessiz çalışma ve titreşimsiz taşıma özelliklerini de değerlendirerek bu sonuca ulaştı.

Volvo FH Electric’in bölgesel kargo taşımacılığında sunduğu esneklik de jürinin gözünden kaçmayan özelliklerden biri oldu. Çekiciler ve kamyonlar için geniş aks konfigürasyonları, dört farklı kabin boyutu, taşıma görevi gereksinimlerine göre ikiden altıya kadar modüler batarya paketi yelpazesi gibi özellikler de jürinin seçiminde öne çıktı.

Uluslararası Yılın Kamyonu Jüri Başkanı Gianenrico Griffini, jürinin kararını şu sözlerle özetledi: “Volvo FH Electric’in piyasaya sürülmesiyle Volvo Trucks, çok çeşitli taşıma operasyonlarına uygun, son teknoloji ürünü bir BEV serisi sundu. Bu, günümüzün zorlu iş ortamında bile enerji geçişinin güç kazandığının kanıtıdır.”

Volvo Electric Serisi

Volvo Trucks’ın Türkiye pazarında satışa sunulan beş farklı elektrikli modeli bulunuyor;

Volvo FH Electric; ulusal ve uluslararası taşımacılık için geliştirilen sessiz ve 0 emisyona sahip bir ağır yük kamyonu olarak öne çıkıyor. Volvo FH Electric, 30. yaşını kutlayan Volvo FH modelinin gelecekteki temsilcisi olarak görülüyor.

Volvo FM Electric, işlevselliği, geniş görüş açısı ve manevra kabiliyeti ile bölgesel taşımacılık ve şehir içi taşımacılık için çevreci, sessiz ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Volvo FMX Electric, kentsel inşaat projeleri, maden vb. projeler için 0 emisyona sahip, sessiz, güçlü ve güvenli bir iş kamyonu olarak hizmet veriyor.

Volvo FL/FE Electric modelleri ise esneklik, güvenlik ve manevra kabiliyeti gerektiren şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarına güvenli ve çevreci çözümler sunuyor.

Volvo Trucks Hakkında

Volvo Trucks, beklentileri yüksek profesyonel müşteriler için, orta ve ağır segment kamyonlardan oluşan kapsamlı ürün gamıyla, eksiksiz nakliye çözümleri sunuyor. Şirket, 130’dan fazla ülkede 2.300 servis noktasından oluşan global yetkili satıcı ve servis ağıyla müşterilerine destek veriyor. Volvo’nun kamyonları, dünyanın dört bir yanındaki 13 ülkede üretiliyor. Volvo Trucks, dünyanın en büyük kamyon, otobüs, inşaat makinası ve deniz motoru üreticilerinden biri olan Volvo Group’un üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Volvo Group ayrıca finans ve hizmet sektörü için de komple çözümler sunuyor. Volvo Trucks’ın çalışmaları, temel değerleri olan kalite, güvenlik ve çevreye saygıyı esas alıyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Hakkında

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., 68 ülkede 136 yerleşkesi, toplam 463 konsolide şirketinde 45 binden fazla çalışanı bulunan Japonya merkezli Marubeni Corporation’a bağlı olarak birçok global markanın Türkiye distribütörlüğünü sürdürüyor. 2017 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks markası haricinde; Komatsu, Dieci, Crown, Montabert, Topcon ve Leica markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdürüyor. Şirket aynı zamanda, Platinum Used markası ile iş makinaları ve forkliftlerin ikinci el alım satımı ve Platinum Rent markası ile de kiralama hizmeti veriyor. Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., inşaat, madencilik, mermer, lojistik, endüstri ve enerji gibi farklı sektörlerdeki müşterilerine ürünlerin yanı sıra katma değerli satış sonrası hizmetler ve çözümler sunuyor.