Volvo Trucks yakıt verimliliğinde yeni standartlar belirleyen yeni FH Aero Serisi kamyonlarıyla, her yıl düzenlenen “Green Truck” testinde en yüksek başarıya ulaşarak 2025 Green Truck Ödülü’nü kazandı. Trucker ve Verkehrs-Rundschau isimli Alman ticari araç yayınları tarafından organize edilen “Green Truck”; kapsamlı ve bağımsız karşılaştırmalı testleri kapsayan ve her yıl düzenlenen yapısıyla yakıt verimliliği en yüksek uzun yol kamyonlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Volvo Trucks Ürün Yönetimi Başkanı Jan Hjelmgren; “Volvo FH Aero’muzun üstün yakıt verimliliği sağladığı, iş ortaklarımız için her gün düşük CO2 salınımı gerçekleştirdiği ve işletme maliyetlerinde tasarruf sunduğu; bağımsız bir test tarafından da onaylandığı için büyük gurur duyuyoruz. Yakıt verimliliğini artıracak yenilikleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu, hem iklim için hem de taşımacılık şirketlerinin verimliliği açısından önem taşıyor. Yakıt tüketimi, iş ortaklarımızın işletme maliyetlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Bu nedenle çabalarımızın fark yarattığını görüyoruz” dedi.

Volvo FH Aero testlerde 21.20 lt/100 km yakıt tüketti

2025 Green Truck Ödülü’nü kazanan Volvo FH Aero, testler sırasında 420 HP’lik D13 motorlu ve Volvo’nun I-Save Paketi ile donatılmış bir örneği ile karşılaştırmalara katıldı. Volvo FH Aero’nun aerodinamik yapısına katkı sağlayarak yakıt tüketimini azaltan yeni Kamera Destekli Görüş Sistemi de bu modelde yer alıyordu. Test parkurunda Volvo FH Aero, 100 km’de 21,20 litre ortalama yakıt tüketirken ortalama hızı da 80,14 km/s olarak ölçüldü.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm; “Green Truck Ödülü ile birlikte Volvo Trucks olarak bir ‘hat-trick’ yapmış olduk! İlk olarak Euro NCAP’in kamyonlar için yaptığı ilk güvenlik testinde 5 yıldız alan tek marka olduk. Sonra 2024 yılında Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç markası haline geldik. Şimdi ise bağımsız bir testte Volvo FH Aero, en yüksek yakıt verimliği sunan kamyon seçildi. Tüm bu başarılarla gurur duyuyorum” dedi.

Volvo FH Aero’nun özellikleri

Volvo FH Aero, 2024 yılının başlarında tanıtıldı ve aerodinamik kabin tasarımı sayesinde standart Volvo FH modellerine göre yakıt tüketiminde ve karbon salınımında %5’i aşan tasarruf sağlayabiliyor. Yeni Volvo FH Aero Serisi, dört versiyonla üretiliyor. FH Aero, FH Aero Elektrikli, FH Aero Sıvıgazlı ve FH16 Aero. Volvo FH ve FH Aero’nun dizel ve sıvıgazlı versiyonları, biyogaz, biyodizel ve HVO gibi yenilenebilir yakıtlarla çalışabiliyor; bu da CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.