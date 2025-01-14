Vodafone müşterileri, bu platform üzerinden yaptıkları alışverişlerde GB hediyeleri, özel indirimler ve çeşitli promosyonlardan yararlanabilecek. Ayrıca Vodafone Red üyelerine Hepsiburada Premium üyeliği hediye edilerek, ücretsiz kargo, BluTV üyeliği, öncelikli çağrı merkezi desteği gibi ayrıcalıklar sunulacak. Lansman kapsamında ilk alışverişte 10 GB internet hediyesi de müşterilere sunulacak.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, iş birliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Vodafone olarak, müşterilerimize fayda sağlayacak tüm ürün ve hizmetleri başta dijital olmak üzere tüm kanallardan sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan 3 yıl önce telekomünikasyon sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformumuz Her Şey Yanımda’yı kullanıma sunduk.

Her Şey Yanımda, yıllar içinde büyüyerek toplam 14 kategoride 1.000’i aşkın satıcı tarafından 5 milyondan fazla ürünün sunulduğu bir platforma dönüştü. 2024-25 mali yılımızın ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak, erişime açıldığı tarihten itibaren toplam 275 milyon ziyaret sayısına yaklaştı.

Bu süreçte müşterilerimizin e-ticarete olan taleplerini yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bu gözlemlerimizin de ışığında, Her Şey Yanımda’yı bir adım öteye taşıma zamanı geldi. Bu geçişi en teknolojik ve en donanımlı şekilde yapabilmek için Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirdik.

Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunu hayata geçirdik. Vodafone’un sürekli avantajlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı vizyonu ve Hepsiburada’nın e-ticaret uzmanlığını buluşturan bu iş birliğiyle, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz.

Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek. Amacımız, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve e-ticaret deneyimlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla yeniden tanımlamak.

Hepsiburada ile iş birliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özelliklerle bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”