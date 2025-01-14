HABER / ALİ KARABAŞ
Platformun Sağladığı Avantajlar
Vodafone müşterileri, bu platform üzerinden yaptıkları alışverişlerde GB hediyeleri, özel indirimler ve çeşitli promosyonlardan yararlanabilecek. Ayrıca Vodafone Red üyelerine Hepsiburada Premium üyeliği hediye edilerek, ücretsiz kargo, BluTV üyeliği, öncelikli çağrı merkezi desteği gibi ayrıcalıklar sunulacak. Lansman kapsamında ilk alışverişte 10 GB internet hediyesi de müşterilere sunulacak.
Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy
Vodafone CEO’su Engin Aksoy: “Benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz.”
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, iş birliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Vodafone olarak, müşterilerimize fayda sağlayacak tüm ürün ve hizmetleri başta dijital olmak üzere tüm kanallardan sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan 3 yıl önce telekomünikasyon sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformumuz Her Şey Yanımda’yı kullanıma sunduk.
Her Şey Yanımda, yıllar içinde büyüyerek toplam 14 kategoride 1.000’i aşkın satıcı tarafından 5 milyondan fazla ürünün sunulduğu bir platforma dönüştü. 2024-25 mali yılımızın ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak, erişime açıldığı tarihten itibaren toplam 275 milyon ziyaret sayısına yaklaştı.
Bu süreçte müşterilerimizin e-ticarete olan taleplerini yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bu gözlemlerimizin de ışığında, Her Şey Yanımda’yı bir adım öteye taşıma zamanı geldi. Bu geçişi en teknolojik ve en donanımlı şekilde yapabilmek için Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirdik.
Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunu hayata geçirdik. Vodafone’un sürekli avantajlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı vizyonu ve Hepsiburada’nın e-ticaret uzmanlığını buluşturan bu iş birliğiyle, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz.
Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek. Amacımız, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve e-ticaret deneyimlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla yeniden tanımlamak.
Hepsiburada ile iş birliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özelliklerle bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”
Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a verdiği özel röportajda telekomüniküsyon sektörünün lider şirketlerinden Vodafone ile E-Ticaret sektörünün lider markalarından Hepsiburada'nın önemli bir işbirliğine imza attıklarını dile getirdi.
Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin: “Sektöre ilham verecek bir iş birliği.”
Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise şunları söyledi:
“Hepsiburada olarak Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimiz için geniş ürün yelpazesinden sektörün en iyi ödeme ve vadelendirme çözümlerine, hızlı ve güvenilir teslimata kadar uçtan uca pürüzsüz bir alışveriş deneyimini sağlamak, bu vizyonun vazgeçilmez bir unsuru.
Bu doğrultuda geliştirdiğimiz inovatif çözümlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markasıyız.
E-ticaret alanındaki çeyrek asırlık tecrübemizi şimdi Vodafone müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu, güçlü altyapımız ve geniş ürün yelpazemizle milyonlarca Vodafone müşterisine güvenilir, hızlı ve kullanıcı odaklı bir alışveriş deneyimi sunacak.
Vodafone Red’lilere sunduğumuz Hepsiburada Premium üyeliği ile de ek faydalar sağlayacaklar.
İki lider teknoloji şirketinin güç birliği sayesinde, bir yılda müşterilerimize 1,5 milyar TL değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz.
Bu iş birliğimizin, sektöre ilham verecek bir örnek olacağına inanıyorum. Hepsiburada olarak, güçlü ortaklıklarla müşterilerimize daha fazla değer katmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
Kampanyalar ve Ayrıcalıklar
- Vodafone Yanımda’ya Özel: İlk alışverişte 10 GB internet hediyesi.
- Vodafone Red Avantajları: 12 ay boyunca ücretsiz Hepsiburada Premium üyeliği.
- 500 TL Kupon Hediyesi: Vodafone’dan bireysel faturalı ve faturasız yeni hat alan müşterilere.
Bu güçlü iş birliği, müşterilere benzersiz fırsatlar sunarken, Türkiye’de e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinin dijitalleşmesine önemli katkılar sağlayacak.