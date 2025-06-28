Geçtiğimiz yıl yenilenen tasarımı ile pazara sunulan, 25 yılı aşkın süredir özellikle ticaret ve hizmet sektörlerinde bir uzman olarak kendini kanıtlayan Mercedes-Benz Vito, hafif ticari araçlar orta segmentinde çok yönlü bir profesyonel olarak iki farklı uzunlukta, iki farklı dingil mesafesinde, arka tekerlekten çekiş sistemleri ve dizel motorunun yanı sıra yük taşıma kapasitesi ile Türkiye’de sınıfına ismini veriyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın Mayıs 2025 itibarıyla toplam satışı 3.950 adet olarak gerçekleşirken satışların yüzde 37’sini Vito oluşturuyor.

Vito Genis Aile

Mercedes-Benz, “Vito’ya bi’ dünya sığar” sloganı ile sürücüye ek sekiz yolcuya kadar farklı oturma düzenleri sunan ve ticari yolcu taşımacılığında Türkiye’de en çok ilgi gören araçlardan olan Vito Tourer için Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinde sergileme alanı oluşturuyor. Online olarak başvurarak test sürüşü yapmak isteyen müşterilere ek olarak 20 Haziran - 16 Aralık tarihleri arasında sergileme alanlarını ziyaret ederek kayıt yaptıranlar da illerindeki Mercedes-Benz acentelerinde Vito Tourer ile test sürüşü yaparak Mercedes-Benz’in sunduğu lüks ve konforu deneyimleyebilecekler.

Vito Tourer, gelişmiş güvenlik ve yardımcı sistemleriyle sektörün standartlarını belirliyor

Vito Tourer, geniş iç hacmi ve 9 kişilik oturma kapasitesiyle yüksek verimlilik ve konfor sunuyor. Modüler koltuk düzeni, optimize edilmiş iç mekân ergonomisi ve yüksek taşıma kapasitesiyle özellikle kalabalık aileler, turizm ve transfer hizmetleri sunan işletmeler ve spor ve doğa aktiviteleriyle uğraşanlar için de ideal bir tercih. Mercedes-Benz’in üstün sürüş güvenliği teknolojileri ile yakıt verimliliğini birleştiren Vito Tourer, hem özel hem de ticari segmentte kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca sahip olduğu güvenlik ve yardımcı sistemler de sürücülere ve yolculara gelişmiş işlevler sunuyor.

Vito Tourer Sergileme Takvimi*:

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Tarihler

Şehir

AVM

Acente Adı

20–24 Haziran

Kocaeli

Symbol

Mengerler Kocaeli

27 Haziran–1 Temmuz

Muğla

Rüyapark/Dış alan

Mengerler Bodrum

27 Haziran–1 Temmuz

Muğla

Rüyapark/Dış alan

Hastalya Dalaman

4–8 Temmuz

Mersin

Mersin Marina/Dış alan

Koluman Mersin

11–15 Temmuz

Eskişehir

Program netleştiğinde Birollar Eskişehir’den bilgi alabilirsiniz.

Birollar Eskişehir

18–22 Temmuz

İzmir

Forum Bornova/Dış alan

Has İzmir

18–22 Temmuz

İzmir

Forum Bornova/Dış alan

Mengerler Egemer

25–29 Temmuz

Bursa

Korupark

Mengerler Bursa

1-5 Ağustos

Ankara

Panora AVM

Mengerler Ankara

1-5 Ağustos

Ankara

Panora AVM

Koluman Ankara

1-5 Ağustos

Ankara

Panora AVM

Hasmer Ankara

8–12 Ağustos

İstanbul

Mall Of İstanbul

Has Otoport

15–19 Ağustos

Konya

Kent Plaza

Hasmer Konya

22–26 Ağustos

Ankara

Ankamall

Mengerler Ankara

22–26 Ağustos

Ankara

Ankamall

Koluman Ankara

22–26 Ağustos

Ankara

Ankamall

Hasmer Ankara

29 Ağustos–2 Eylül

İstanbul

Viaport Tuzla/Dış alan

Gülsoy Anadolu

5-9 Eylül

Trabzon

Trabzon Meydan

Hassoy Trabzon

12–16 Eylül

Denizli

Sinpaş Aquamall/Dış alan

Hastalya Denizli

19-23 Eylül

Samsun

Program netleştiğinde Mengerler Samsun’dan bilgi alabilirsiniz.

Mengerler Samsun

26–30 Eylül

Hatay

Prime Mall/Dış alan

Hatay Has

3–7 Ekim

Gaziantep

Prime Mall

Koluman Gaziantep

10–14 Ekim

Adana

M1 Real

Mengerler Adana

17–21 Ekim

Kayseri

Kayseri Park

Yiğitler Kayseri

24–28 Ekim

Düzce

Highway Outlet

Hasmer Düzce

31 Ekim–4 Kasım

Antalya

Mall of Antalya

Hastalya Antalya

21-25 Kasım

Tekirdağ

Program netleştiğinde Mengerler Trakya’dan bilgi alabilirsiniz.

Mengerler Trakya

28 Kasım-2 Aralık

İstanbul

Metropol Ataşehir

Koluman Sancaktepe

5-9 Aralık

İstanbul

Program netleştiğinde Gelecek İstanbul’dan bilgi alabilirsiniz.

Gelecek İstanbul

12-16 Aralık

İstanbul

İstanbul Forum

Mengerler Davutpaşa