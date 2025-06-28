Geçtiğimiz yıl yenilenen tasarımı ile pazara sunulan, 25 yılı aşkın süredir özellikle ticaret ve hizmet sektörlerinde bir uzman olarak kendini kanıtlayan Mercedes-Benz Vito, hafif ticari araçlar orta segmentinde çok yönlü bir profesyonel olarak iki farklı uzunlukta, iki farklı dingil mesafesinde, arka tekerlekten çekiş sistemleri ve dizel motorunun yanı sıra yük taşıma kapasitesi ile Türkiye’de sınıfına ismini veriyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın Mayıs 2025 itibarıyla toplam satışı 3.950 adet olarak gerçekleşirken satışların yüzde 37’sini Vito oluşturuyor.

Mercedes-Benz, “Vito’ya bi’ dünya sığar” sloganı ile sürücüye ek sekiz yolcuya kadar farklı oturma düzenleri sunan ve ticari yolcu taşımacılığında Türkiye’de en çok ilgi gören araçlardan olan Vito Tourer için Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinde sergileme alanı oluşturuyor. Online olarak başvurarak test sürüşü yapmak isteyen müşterilere ek olarak 20 Haziran - 16 Aralık tarihleri arasında sergileme alanlarını ziyaret ederek kayıt yaptıranlar da illerindeki Mercedes-Benz acentelerinde Vito Tourer ile test sürüşü yaparak Mercedes-Benz’in sunduğu lüks ve konforu deneyimleyebilecekler.

Vito Tourer, gelişmiş güvenlik ve yardımcı sistemleriyle sektörün standartlarını belirliyor

Vito Tourer, geniş iç hacmi ve 9 kişilik oturma kapasitesiyle yüksek verimlilik ve konfor sunuyor. Modüler koltuk düzeni, optimize edilmiş iç mekân ergonomisi ve yüksek taşıma kapasitesiyle özellikle kalabalık aileler, turizm ve transfer hizmetleri sunan işletmeler ve spor ve doğa aktiviteleriyle uğraşanlar için de ideal bir tercih. Mercedes-Benz’in üstün sürüş güvenliği teknolojileri ile yakıt verimliliğini birleştiren Vito Tourer, hem özel hem de ticari segmentte kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca sahip olduğu güvenlik ve yardımcı sistemler de sürücülere ve yolculara gelişmiş işlevler sunuyor.

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