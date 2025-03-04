Bu da ticari araçlarda elektrifikasyon stratejisinin bir sonraki aşamasını hayata geçirecek. Bu mimari ile temelde elektrikli hafif ticari araçların farklı ölçekteki modelleri aynı taban üzerinde ekleme ya da çıkarmalar yapılarak tek bir bantta ve tamamen elektrikli bir altyapı platformunda üretilecek.

VAN.EA sayesinde, gelecekteki model portföyünde lüks segmentteki özel konumlandırılmış hafif ticari araçlar ile premium segmentteki hafif ticari araçlar arasında net bir ayrım yapılacak. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, her biri farklı müşteri gereksinimlerine uygun olarak başlangıç segmenti aile araçlarından ve özel VIP servislerinden çok geniş kullanım alanına sahip lüks MPV’lere kadar uzanan bir ürün portföyüne sahip olacak.

Vision V konsept araç, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın geniş iç mekânı maksimum ayrıcalıkla birleştirme vizyonunu yansıtıyor. Vision V konsept aracında geleneksel el işçiliğiyle üretilen malzemeler hem şık hem de beklenmedik düzeyde modern teknoloji odaklı tasarım unsurlarıyla harmanlanıyor. Vision V ile ilgili daha fazla detay Nisan 2025’te paylaşılacak.