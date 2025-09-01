İlk Balıklar Tezgâhta

Aylardır ağlarını denizle buluşturmayı bekleyen balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte Ege’nin serin sularına açıldı. Gece boyunca avlanan balıkçılar, sabaha karşı Buca Balık Hali’ne döndü. Haldeki açılış programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz katıldı.

Tugay: “Balıkçımızı mutlu gördükçe içimiz açıldı”

Sezonun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, balıkçılığın hem kent hem de ülke için stratejik önemde olduğunu vurguladı:

“Bugün balık halinde esnafımızı mutlu görmek içimizi açtı. İzmir Balık Hali, Türkiye’nin en fazla ihracat ve satış yapılan merkezlerinden biri. Hem balık üretimini artırmak hem de denizlerimizi daha temiz tutmak için elimizden geleni yapacağız. Hepimize hayırlı olsun.”

“Tüm reislere rasgele”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, balıkçılığın zorlu ama değerli bir sektör olduğuna dikkat çekerek, “Yeni sezon tüm balıkçı dostlara hayırlı olsun. Tüm reislere rasgele diyorum” ifadelerini kullandı.

“Ucuz balık yedireceğiz”

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise bereketli bir sezon beklentisi taşıdıklarını belirterek, “Daha ilk günden denizden olumlu haberler geliyor. Bu yıl halkımıza ucuz balık yedireceğiz inşallah” dedi.

Tezgâhlarda İlk Fiyatlar

Balıkçı esnafı ise sezonun bereketine umutla bakıyor. Esnaf İbrahim İnce, barbun ve tekirde bu yıl azalma olduğunu, ancak hamsi ve sardalyanın bol olacağını söyledi. İlk gün fiyatlarını da paylaşan İnce, “Barbun 2 bin 500 TL’den, karides 600 TL’den, mercan 1000-1500 TL’den, kalkan 1000 TL’den satılıyor” dedi.

“Bu sezon çok bol geçecek”

Balıkçı Ramazan Erbil ise gece yarısı başladıkları mesainin bereketli geçtiğini belirterek, “Bu sezon bol balık olacak gibi görünüyor. Özellikle hamside çok umutluyuz” diye konuştu.