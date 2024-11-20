TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısı öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona girdiği sırada tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı. Bakan Yerlikaya, yaşanan gerginlikte salona güçlükle girebildi.

Tartışmalar komisyon salonunda da devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışmalar devam etti. Bakan Yerlikaya, Plan ve Bütçe Komisyon Salonu’na güçlükle girebildiği için Başarır’a tepki gösterdi. Konu üzerine muhalefet sıralarından da Bakan Yerlikaya’ya tepki gösterilmesi üzerine tartışmalar devam etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır, bu saldırıyı lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemesine yönelik açıklama yaptı. Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez. Hiç kimse bakanlarımızı ve milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" ifadelerini kullandı.