Bu tür teknolojiler genelde piezoelektrik malzemeler kullanır. Piezoelektrik malzemeler, fiziksel baskı altında elektrik üretebilir ve bu özellikleriyle insan adımlarının yarattığı basıncı enerjiye dönüştürmek için idealdir.

Japonya, özellikle bu tür teknolojilere erken uyum sağlayan ülkelerden biri. Bazı örnekler şunlar olabilir:

Tokyo Tren İstasyonları : Yoğun insan trafiğine sahip istasyonlarda, platformlara veya giriş-çıkış noktalarına bu tür piezoelektrik zeminler yerleştirilmiştir. Bu sayede, her adım enerjiye dönüşür ve istasyonun aydınlatma veya bilgi panoları gibi düşük enerji ihtiyaçlarını karşılamada kullanılır.

: Yoğun insan trafiğine sahip istasyonlarda, platformlara veya giriş-çıkış noktalarına bu tür piezoelektrik zeminler yerleştirilmiştir. Bu sayede, her adım enerjiye dönüşür ve istasyonun aydınlatma veya bilgi panoları gibi düşük enerji ihtiyaçlarını karşılamada kullanılır. Alışveriş Merkezleri: Japonya'da bazı alışveriş merkezleri, ziyaretçilerin adımlarını enerjiye dönüştüren zemin döşemelerine sahiptir. Bu teknoloji hem farkındalık yaratır hem de enerji tasarrufu sağlar.

Teknolojinin Kullanımı:

Piezoelektrik Sensörler: Bu sistemler, insan adımlarının oluşturduğu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Enerji Depolama: Üretilen enerji küçük bataryalarda veya şebekeye entegre sistemlerde saklanır. Uygulama Alanları: Tren istasyonları, alışveriş merkezleri, spor salonları, havaalanları ve yürüyüş yolları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.

Avantajlar: